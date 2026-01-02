Θλίψη προκάλεσε η είδηση της απώλειας του γνωστού δημοσιογράφου και στατιστικολόγου του ελληνικού ποδοσφαίρου, Σταύρου Πετρακόπουλου.

Ο Σταύρος Πετρακόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και από νεαρή ηλικία ανέπτυξε έντονο ενδιαφέρον για τα στατιστικά στοιχεία. Ακολούθησε τον δρόμο της δημοσιογραφίας και για πολλά χρόνια εργάστηκε στην ΕΡΤ3, ενώ ξεχώριζε για το εκτεταμένο και πολύτιμο αθλητικό στατιστικό του αρχείο.

Υπηρέτησε το αθλητικό ρεπορτάζ επί δεκαετίες και έμεινε αξέχαστος για τις μεταδόσεις αθλητικών αγώνων, χάρη και στη χαρακτηριστική χροιά της φωνής του.

«Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ) αποχαιρετά με θλίψη το μέλος της Σταύρο Πετρακόπουλο, μοναδικό στο είδος του αθλητικό συντάκτη που από το 1971 ανέπτυξε και εφάρμοσε ένα καινοτόμο σύστημα καταγραφής στατιστικών στοιχείων για το ελληνικό ποδόσφαιρο» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΜ.

Γεννημένος το 1944 στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε Γεωπονία στο ΑΠΘ και εργάστηκε ως αθλητικός συντάκτης στις εφημερίδες «Θεσσαλονίκη», «Αγγελιοφόρος» και στην ΕΡΤ3.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΣΗΕΜ-Θ η δεινότητά του στη στατιστική και ο εντυπωσιακός αυτοματισμός με τον οποίον ανακαλούσε στη μνήμη του λεπτομερή στοιχεία που κατέγραφε στα εμβληματικά τετράδιά του τον καθιστούν μια απολύτως ξεχωριστή προσωπικότητα στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, με καθολική αναγνώριση τόσο από τη δημοσιογραφική οικογένεια όσο και από το περιβάλλον του ποδοσφαίρου.

Η κηδεία του Σταύρου Πετρακόπουλου θα γίνει τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, στις 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις Σαράντα Εκκλησιές.