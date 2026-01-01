Με φαντασμαγορικό τρόπο έγινε η υποδοχή του νέου έτους σε πολλές περιοχές της χώρες. Ειδικές εκδηλώσεις και χιλιάδες πυροτεχνήματα έκαναν τη νύχτα μέτρα στο πλαίσιο των καθιερωμένων εορτασμών.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η πλατεία Συντάγματος έγινε το επίκεντρο του εορτασμού της Αθήνας για την υποδοχή του νέου έτους. Πλήθος κόσμου αψήφησε το κρύο και μαζεύτηκε από νωρίς για να απολαύσει το μουσικό θέαμα που ετοίμασαν ο Κώστας Μαραβέγιας και η Ρένα Μόρφη. Την εκδήλωση είχε ανοίξει μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων.

Όταν έφτασε η ώρα για την αλλαγή του χρόνου, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέβηκε στη σκηνή της πλατείας, ευχήθηκε για τη νέα χρονιά, μίλησε για «την Αθήνα που ενώνει» και μαζί με τους καλλιτέχνες έκανε την αντίστροφη μέτρηση για τον ερχομό του 2026.

Στις 12 ακριβώς πυροτεχνήματα τινάχθηκαν και φώτισαν τον αττικό ουρανό, αλλά όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος ήταν στην πλειοψηφία τους αθόρυβα, ώστε να μην ταραχθούν οι τετράποδοι «κάτοικοι» της πρωτεύουσας. Ταυτόχρονα, στον ουρανό εκατοντάδες drones δημιούργησαν ένα σόου με φωτεινά σχέδια, ενώ στο τέλος σχημάτισαν και το πρόσωπο του Διονύση Σαββόπουλου, καθώς πάνω στη σκηνή τραγούδησαν και δύο δικά του τραγούδια ως έναν μικρό φόρο τιμής.

Το πάρτι με τον Μαραβέγια και τη Μόρφη συνεχίστηκε και μετά τις 12. Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου.

Φανταστικές εικόνες από όλο τον κόσμο

To Σίδνεϊ της Αυστραλίας γιόρτασε την έλευση του 2026 με ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων, που πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένη αστυνομική παρουσία, εβδομάδες αφότου ένοπλοι σκότωσαν 15 ανθρώπους σε μια εβραϊκή εκδήλωση στην πόλη.

Οι ετήσιες εορταστικές εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς στο Σίδνεϊ είναι παγκοσμίως γνωστές για τα θεαματικά πυροτεχνήματά τους, με 40.000 πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό σε μήκος επτά χιλιομέτρων πάνω από κτίρια και σκάφη στο λιμάνι του, μεταξύ άλλων στα διάσημα αξιοθέατα της Γέφυρας του Λιμανιού και της Όπερας του Σίδνεϊ.

Οι διοργανωτές τήρησαν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της επίθεσης στις 11.00 το βράδυ τοπική ώρα (14.00 ώρα Ελλάδας), με τη Γέφυρα του λιμένα του Σίδνεϊ να έχει φωτιστεί με λευκό χρώμα και μια μενορά (επτάφωτος λυχνία), σύμβολο του Ιουδαϊσμού, να προβάλλεται στους πυλώνες της.

Η Νέα Ζηλανδία υποδέχθηκε το 2026

Ο ουρανός του Όκλαντ φωτίστηκε από αμέτρητα βεγγαλικά, με επίκεντρο των εορτασμών, όπως κάθε χρόνο, το ψηλότερο κτίριο της χώρας το περίφημο Sky Tower στο κέντρο της πρωτεύουσας της Νέας Ζηλανδίας, από όπου χιλιάδες κόσμου παρακολούθησαν την εντυπωσιακή επίδειξη πυροτεχνημάτων.

Χρειάστηκαν έξι μήνες σχεδιασμού και προετοιμασίας για αυτή τη φαντασμαγορική υποδοχή του νέου έτους.

Η Νέα Ζηλανδία είναι η πρώτη χώρα μετά την ατόλη Κιριμπάτι στον Ειρηνικό Ωκεανό που υποδέχεται τον νέο χρόνο.

#FelizAño|| La isla Kiritimati de Kiribati es el primer lugar en el mundo en dar la bienvenida al año #2026 . pic.twitter.com/L2xrM2HVkO — PRENSA Virtual (@PRENSAVirtual_) December 31, 2025

Πρωτοχρονιά στο Χονγκ Κονγκ

Το 2026 έφτασε στη Σιγκαπούρη

Νέο έτος και στο Πεκίνο



Αλλαγή χρόνου στη Νότια Κορέα



Πρωτοχρονιά στην Ιαπωνία



Το 2026 έφτασε στην Ταϊβάν

Ο νέος χρόνος μπήκε και στη Μαλαισία

Άλλαξε χρόνο και η Παπούα Νέα Γουινέα

Το Πορτ Μόρεσμπι στην Παπούα Νέα Γουινέα υποδέχτηκε το νέο έτος με εκδηλώσεις, παραδοσιακές παραστάσεις και συγκεντρώσεις.