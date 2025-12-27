Ένα βαθιά ανθρώπινο και συγκινητικό μήνυμα ζωής έστειλε ανήμερα των Χριστουγέννων η Άννα Κανδαράκη, η οποία έχει μιλήσει ανοιχτά για τη δεύτερη μάχη της με τον καρκίνο. Η κλινική ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια προσωπική εξομολόγηση, καλώντας τους να επαναπροσδιορίσουν όσα θεωρούν αυτονόητα.

«Φέτος ήρθα αρκετά κοντά στον θάνατο»

Σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Άννα Κανδαράκη αποκάλυψε ότι μέσα στο 2025 βρέθηκε πολύ κοντά στον θάνατο εξαιτίας της ασθένειάς της. Με λόγια απλά αλλά φορτισμένα, μίλησε για την ανάγκη να αφήσουμε πίσω τις επιβεβλημένες υποχρεώσεις και τις κοινωνικές προσδοκίες που συχνά βαραίνουν τη ζωή μας.

«Πόσα “πρέπει” πρέπει να σηκώσουμε ακόμα; Και μήπως ήρθε η ώρα να πετάξουμε μερικά;», αναρωτιέται στο μήνυμά της, προτρέποντας τους ανθρώπους να ζουν με μεγαλύτερη αυθεντικότητα και λιγότερο φόβο. Η ανάρτησή της λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος και πως η ζωή δεν πρέπει να καθορίζεται από επιταγές που δεν μας εκφράζουν.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Άννα Κανδαράκη εξηγεί ότι μοιράστηκε τη σκέψη αυτή γιατί θα ήθελε να την είχε συνειδητοποιήσει νωρίτερα στη ζωή της, ενώ κλείνει με μια προσωπική σημείωση: ότι θα μιλά δημόσια όταν το αισθάνεται και όχι επειδή «πρέπει».