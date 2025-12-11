Αμείλικτος ο πόνος αλλά και τα ερωτήματα για τους γονείς του Στέλιου Παπαδογιαννάκη, του 37χρονου πεζοπόρου που άφησε την τελευταία του πνοή στο φαράγγι του Αμπά, στην Κρήτη, μετά από τραυματισμό από πτώση. Οι άνθρωποι που τον έφεραν στον κόσμο δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν το θάνατό του αλλά και τον λόγο που προκάλεσε την απώλεια της ζωής του και ζητούν απαντήσεις.

Περιμένοντας το Super Puma

Ο 37χρονος τραυματίστηκε το απόγευμα της Κυριακής με τα σωστικά συνεργεία να περιμένουν το super puma για τη διάσωση του. Μέχρι και την επομένη, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, παρέμενε στο σημείο της πτώσης του τραυματισμένος και περίμενε το Super Puma που αναμενόταν για την ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσής τους.

Ένα 24ωρο με σπασμένα πλευρά και αιμορραγία

Τελικά, λόγο του δύσβατου σημείου παρουσιάστηκε αδυναμία προσέγγισης του ελικοπτέρου με αποτέλεσμα ο 37χρονος να παραδοθεί μετά από 24 ώρες, χωρίς τις αισθήσεις του, στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το μεσημέρι της Δευτέρας.

«Το Super Puma δεν μπορούσε να κατέβει για να σώσει το παιδί μου. Γιατί δεν με ενημέρωσαν να πάρω ιδιωτικό ελικόπτερο», δήλωσε στο patris.gr, ο πατέρας του 37χρονου Στέλιου που ξεψύχησε στα χέρια των διασωστών, Γιάννης Παπαδογιαννάκης.

Οι τραγικοί γονείς όπως αναφέρουν στο patris.gr, δεν γνώριζαν ότι το παιδί τους είχε τραυματιστεί. Κανένας δεν τους ειδοποίησε, ούτε ως προς τον τραυματισμό του ούτε ως προς τις συνθήκες διάσωσης του.

Η επικοινωνία από το φαράγγι

Αν το παιδί είχε μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο θα ζούσε. «Το παιδί μου δεν πέθανε από αιμορραγία πέθανε από κωλυσιεργία», τόνισε χαρακτηριστικά η μητέρα του 37χρονου Στέλιου, Ξανθίππη Μπαρμπαγαδάκη. «Τραυματίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής και το παιδί μου το βγάλανε από το φαράγγι την επόμενη ημέρα. Είχε σπάσει λεκάνη και πλευρά και είχε υποστεί αιμορραγία στον πνεύμονα».

Όπως αναφέρουν οι γονείς, ο Στέλιος επικοινώνησε μαζί τους το βράδυ της Κυριακής για να τους πει ότι είναι καλά. Δεν τους ενημέρωσε για τον τραυματισμό του.

«Το παιδί μας τώρα θα ζούσε»

«Δεν ήθελε να μας αναστατώσει. Οι υπεύθυνοι όμως θα έπρεπε να μας πάρουν τηλέφωνο να μας ενημερώσουν για το τι ακριβώς συμβαίνει. Μέχρι την άλλη μέρα είχε το παιδί τις αισθήσεις του. Γιατί χάθηκε; Πως είναι δυνατόν; Την μεγάλη ευθύνη την αποδίδω στο ελικόπτερο. Είναι δυνατόν να μην ξέρουν που πάνε και αν μπορούν να πάνε να επέμβουν; Αν από την πρώτη στιγμή γνωρίζαμε τα δεδομένα θα είχαμε ενεργήσει όπως πρέπει. Το παιδί μας τώρα θα ζούσε» ανέφερε στο Patris, ο πατέρας του 37χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 37χρονος μιλούσε, πονούσε και ανέφερε στους διασώστες ότι οι πόνοι του είναι στα πλευρά, στα νεφρά, στα πόδια, ενώ κρύωνε. Το σωστικό συνεργείο άναψε φωτιά για να τον ζεστάνει, τον σκέπασαν με κουβέρτες και προσπαθούσαν να τον κρατήσουν στη ζωή καταβάλλοντας και οι ίδιοι υπεράνθρωπες προσπάθειες. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ, προσπαθούσαν να τον εμψυχώσουν, όμως, δυστυχώς ο 37χρονος έλεγε διαρκώς ότι κρυώνει και πως πονάει.

«Θέλουμε απαντήσεις»

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες «χάθηκε» ο Στέλιος ζητούν να μάθουν οι γονείς. «Το παιδί μας έφυγε, όμως πρέπει να μάθουμε το γιατί; Γιατί δεν ήρθε αμέσως ελικόπτερο, γιατί δεν μας ενημέρωσαν αμέσως, γιατί έμεινε 24ωρες ώρες με αιμορραγία στο φαράγγι. Θέλουμε απαντήσεις».

«Ούτε στην Ουγκάντα»

Από την πλευρά του ο θείος του Στέλιου, Νίκος Βαρδάκης αναφέρει: «Δεν μπορώ να δεχτώ πως ένα νέο παιδί έχασε τη ζωή του αβοήθητο, 24ωρες μετά τον τραυματισμό του. Ούτε στην Ουγκάντα δε συμβαίνουν αυτά.»