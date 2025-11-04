Οι τηλεοπτικές σειρές μικρής διάρκειας είναι η απόλυτη τάση στην παραγωγή τηλεοπτικού περιεχομένου το 2025. Ξεκίνησαν από την Κίνα το 2018 και σήμερα έχουν κατακτήσει όχι μόνο την Ασία, αλλά την Αμερική και την Ευρώπη.

Με βασικό γνώμονα το μικρό κόστος παραγωγής και τα μεγάλα κέρδη απευθύνονται σε μια γενιά που έχει μάθει να καταναλώνει οπτικό περιεχόμενο στα κινητά τηλέφωνα και ταυτόχρονα δεν έχει καμία διάθεση να σπαταλήσει ώρες για να παρακολουθήσει ένα σίριαλ που το κάθε επεισόδιο διαρκεί από 45 – 60 λεπτά.

Τα επεισόδια αυτών των σίριαλ έχουν διάρκεια από 60 δευτερόλεπτα έως 2,5 λεπτά και είναι γυρισμένα σε κάθετη μορφή (vertical) για να ταιριάζουν ιδανικά στα κινητά τηλέφωνα. Τα θέματά τους είναι συνήθως ρομαντικά δράματα ή ιστορίες εκδίκησης ή ιστορικά έπη, ενώ το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι οι ανατροπές στην πλοκή που στόχο έχουν να «κολλήσουν» τους θεατές και να τους ωθήσουν να παρακολουθήσουν το επόμενο επεισόδιο.

Οι πλατφόρμες όπου προβάλλονται, όπως το Douyin (το κινέζικο TikTok), το Kuaishou, το ReelShort και το DramaBox συνήθως προσφέρουν τα πρώτα δέκα επεισόδια δωρεάν και αν θέλεις να συνεχίσεις να τα παρακολουθείς πληρώνεις μια συμμετοχή.

Γιατί είναι η τελευταία μόδα;

Το 2025 ο συνολικός τζίρος που πραγματοποίησαν αυτές οι πλατφόρμες υπολογίζεται ότι ξεπέρασε τα 9 δις δολάρια.

Υπολογίζεται ότι μόνο στην Κίνα γυρίζονται 5.000 – 8.000 τέτοιου είδους σίριαλ τον χρόνο. Στην αρχή οι σειρές αυτές είχαν απήχηση μόνο στα νεανικά κοινά, αλλά σήμερα υπολογίζεται ότι το 30% περίπου των θεατών είναι πάνω από 50 ετών.

Τα σίριαλ αυτά είναι άκρως εθιστικά, φθηνά στην παραγωγή (μικρά budget, γρήγορο γύρισμα) και προσαρμοσμένα σε αλγόριθμους στα κοινωνικά δίκτυα ώστε να φτάνουν σε όσο περισσότερους θεατές είναι δυνατόν.

Το βασικό κέντρο παραγωγής αυτών των σειρών είναι το Hengdian World Studios (το «Χόλυγουντ της Κίνας»). Τα γυρίσματά τους διαρκούν από 2 μέρες έως μια εβδομάδα, ενώ με

τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης μεταφράζονται αυτόματα σε διάφορες γλώσσες γεγονός που βοηθάει την εξάπλωσή τους και σε άλλες αγορές, εκτός της Κίνας.

Μόνο στις ΗΠΑ τα έσοδα που είχαν οι πλατφόρμες που διαθέτουν αυτό το περιεχόμενο το 2024 ξεπέρασαν τα 151 εκατ. δολάρια και όπως όλα δείχνουν η τάση αυτή αυξάνεται με γεωμετρικούς ρυθμούς.

Οι σειρές αυτές γνωρίζουν τεράστια επιτυχία τόσο στις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας, αλλά τον τελευταίο καιρό κατακτούν και την Ευρώπη.

Ένα επιτυχημένο παράδειγμα

Μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές αυτού του τύπου είναι «Η Διπλή Ζωή του Δισεκατομμυριούχου Συζύγου μου». Αφηγείται την ιστορία μιας φτωχής κοπέλας που παντρεύεται έναν μυστηριώδη άντρα για να σώσει την οικογένειά της … Μόνο που αυτός κρύβει μια διπλή ζωή ως ο πιο ισχυρός δισεκατομμυριούχος της πόλης.

Η σειρά αποτελείται από 120 επεισόδια, διάρκειας 1,5 λεπτών το καθένα. Τα γυρίσματά της κράτησαν 9 ημέρες και το συνολικό μπάτζετ ήταν 180.000 δολάρια. Για την κινηματογράφηση των επεισοδίων χρησιμοποιήθηκαν τηλέφωνα iPhone 15 Pro Max, ενώ με τη βοήθεια της ΑΙ διατίθεται αυτόματη μετάφραση σε 28 γλώσσες συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών.

Η σειρά θεωρείται μια παγκόσμια επιτυχία. Το 2025 τα έσοδά της στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τα 22 εκατ. δολάρια, στην Βραζιλία είχε έσοδα 8 εκατ. δολαρίων, στην Ινδονησία 5 εκατ. δολάρια, ενώ στη χώρα μας είχε έσοδα 420.000 δολάρια.

Βασικά πλεονεκτήματα

Το κόστος παραγωγής ενός σύντομου δράματος κυμαίνεται συνήθως από 70.000 έως 150.000 δολάρια (περίπου 150.000 δολάρια στις ΗΠΑ και μόλις 70.000 δολάρια στην ηπειρωτική Κίνα).

Με τη χρήση μετάφρασης και μεταγλώττισης, το κόστος μπορεί να είναι ακόμα χαμηλότερο, από 20.000 έως 50.000 γιουάν. Αυτή η σημαντική διαφορά κόστους δίνει στα σύντομα δράματα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις παγκόσμιες αγορές.

Επιπλέον, τα σύντομα δράματα έχουν σύντομο κύκλο γυρισμάτων (συνήθως όχι περισσότερο από δύο εβδομάδες) και μικρές ομάδες παραγωγής (περίπου 30 άτομα).

Οι σειρές αυτές επιδεικνύουν υψηλή αποδοτικότητα με χαμηλό κόστος, παρουσιάζοντας μεγαλύτερο δυναμικό για viral επιτυχία σε σύγκριση με τις παραδοσιακές παραγωγές ταινιών και τηλεόρασης.

Το 2023 η παραγωγή ανάλογων σειρών παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 445% σε σχέση με το 2021. Το 2024 η παραγωγή τους παρουσίαζε αύξηση της τάξεως του 45% κάθε μήνα.

Αναβάθμιση του περιεχομένου

Σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον, η παραγωγή σύντομων δραμάτων μετατοπίστηκε από «χαμηλού κόστους, περιστασιακή δημιουργία» σε «υψηλής ποιότητας παραγωγές», με το κόστος ανά δράμα να ανεβαίνει από δεκάδες χιλιάδες σε εκατοντάδες χιλιάδες, ή ακόμα και εκατομμύρια γιουάν.

Αυτή η αναβάθμιση ώθησε τις κινεζικές εταιρείες παραγωγής σύντομων δραμάτων να αναζητήσουν ευρύτερες αγορές, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, πυροδοτώντας ένα κύμα επέκτασης στο εξωτερικό.

Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, η πλατφόρμα ReelShort απέκτησε σημαντική απήχηση στις αγορές της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής μέσω τοπικής παραγωγής και στοχευμένης διαφήμισης, ανταγωνιζόμενη απευθείας γίγαντες των σύντομων βίντεο όπως το TikTok. Τα έσοδά της στις αγορές του εξωτερικού ανέρχονται ραγδαία, καθιστώντας την ηγέτιδα στον χώρο.

Ένα βασικό στοιχείο πίσω από την επιτυχία των σύντομων δραμάτων στο εξωτερικό είναι η τοπικοποίηση του περιεχομένου και η βελτιστοποίηση των μεθόδων παραγωγής. Οι εταιρείες πλατφορμών σύντομων δραμάτων όχι μόνο μεταφράζουν εγχώρια έργα, αλλά έχουν αρχίσει επίσης να παράγουν σύντομα δράματα τοπικά στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική για να προσαρμόσουν καλύτερα το περιεχόμενο στις τοπικές προτιμήσεις.

Για παράδειγμα, η ReelShort συνεργάζεται με σεναριογράφους και σκηνοθέτες του Χόλιγουντ για να ολοκληρώσει τα γυρίσματα και την παραγωγή τοπικά στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Επιπλέον, η ReelShort επιλέγει θέματα ιστοριών που αντηχούν στις καθημερινές εμπειρίες των τοπικών χρηστών (όπως ρομαντικά και οικογενειακά θέματα που προτιμούν οι δυτικοί θεατές), μειώνοντας περαιτέρω την απόσταση μεταξύ του περιεχομένου και των θεατών.