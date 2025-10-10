Το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει σήμερα ο Γεράσιμος Σκλαβενίτης. Ο ιδιοκτήτης και CEO της ομώνυμης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, με βάση τις ίδιες πληροφορίες θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στη σκιά του προστίμου – μαμούθ, ύψους 1,44 εκατ. ευρώ που επέβαλε η ΔΙΜΕΑ στην επιχείρησή του για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας.

Έντονη αντίδραση από Σκλαβενίτη

Η οικογένεια Σκλαβενίτη αντέδρασε έντονα, προκαλώντας τριγμούς στις σχέσεις με την κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, χαρακτήρισε το πρόστιμο άδικο και παράλογο ενώ εξέδωσε ανακοίνωση, αναφέροντας πως «δεν έχει παραβεί τον νόμο και δεν έχει γίνει απολύτως καμία απόπειρα παραπλάνησης των πελατών». Τόνισε δε ότι το πρόστιμο «επιβλήθηκε με απολύτως αυθαίρετη και εσφαλμένη εκτίμηση των δεδομένων» και δήλωσε πως θα στραφεί νομικά κατά παντός υπευθύνου.

Δεν έμεινε όμως μόνο εκεί. Προχώρησε σε μπαράζ αναρτήσεων στα social media ενώ τοποθέτησε σε όλα τα καταστήματα αφίσες όπου πληροφορούσε το καταναλωτικό κοινό για την αδικία που υπέστη. Επιπλέον, μοίρασε σε όλους τους πελάτες που επισκέπτονταν τα καταστήματά του, φυλλάδια με την απάντησή του.

Το πλήγμα στη φήμη του Σκλαβενίτη

Η διοίκηση του Σκλαβενίτη απάντησε έτσι όχι τόσο γιατί το πρόστιμο ήταν αρκετά μεγάλο, -αφορούσε παραβάσεις για 36 κωδικούς προϊόντων- αλλά γιατί την… πλήγωσε στο πιο ευαίσθητο σημείο της: στην καλή φήμη που διατηρεί όλα τα χρόνια ως μια τίμια αλυσίδα που ενδιαφέρεται για τους καταναλωτές και τους εργαζομένους της. Και πως δεν τους παραπλανεί για να κερδίσει περισσότερα. Για την ιστορία πρόστιμο ύψους περίπου 800 χιλ. ευρώ είχε επιβληθεί και στην αλυσίδα Lidl για παράβαση του πλαφόν στο ποσοστό κέρδους.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος στον απόηχο των αντιδράσεων από τις αλυσίδες είχε δηλώσει πως «ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους ανεξαιρέτως», τονίζοντας πως τα πρόστιμα ήταν αποτέλεσμα δύο ελέγχων. Υπογράμμισε ακόμη ότι «η ΔΙΜΕΑ κάνει πολύ καλά τη δουλειά της και εφαρμόζει το νόμο», και τόνισε ότι «όποια αλυσίδα σούπερ μάρκετ θεωρεί ότι έχει αδικηθεί, μπορεί να πάει στα δικαστήρια και να διεκδικήσει το δίκιο της».

Επιχείρηση… να πέσουν οι τόνοι

Οι πληροφορίες θέλουν τη συνάντηση Μητσοτάκη – Σκλαβενίτη να γίνεται με στόχο να «πέσουν οι τόνοι». Άλλωστε τη συνάντηση επεδίωκε από την πρώτη στιγμή ο ισχυρός άνδρας της μεγαλύτερης αλυσίδας σούπερ μάρκετ της χώρα, η οποία απασχολεί πάνω από 32.000 εργαζόμενους και έχει τζίρο περίπου 5,5 δισ. ευρώ!

Είναι πολύ πιθανόν στο τραπέζι της συζήτησης να πέσει και το θέμα της ακρίβειας και της νέας πρωτοβουλίας που αναλαμβάνει η κυβέρνηση για τη μείωση των τιμών σε 1.000 κωδικούς. Η συμμετοχή των μεγάλων σούπερ μάρκετ, πέρα από εκείνη των προμηθευτών θεωρείται κομβικής σημασίας για την επιτυχία του εγχειρήματος. Το οποίο δεν αποκλείεται να επεκταθεί χρονικά και στις αρχές της νέας χρόνιας.

