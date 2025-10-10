Οι συνθήκες του ανταγωνισμού αλλά και η ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας στις τιμές των προϊόντων βρέθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, στο επίκεντρο της συζήτησης που είχαν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γεράσιμο Σκλαβενίτη. Οι πρωθυπουργός και ο επικεφαλής της μεγαλύτερης αλυσίδας σούπερ μάρκετ της χώρας συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου, στη σκιά του προστίμου, ύψους 1,44 εκατ. ευρώ, που επέβαλε πρόσφατα η ΔΙΜΕΑ στην εταιρεία «Σκλαβενίτης» για παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το κλίμα ανάμεσα στους δυο άνδρες ήταν εποικοδομητικό, ενώ δεν έλειψαν οι αναφορές στον Κώδικα Δεοντολογίας και στους ελέγχους της ΔΙΜΕΑ. Φέρεται επίσης να συμφώνησαν να συζητηθούν, το προσεχές διάστημα, με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ο τρόπος που θα εφαρμόζεται ο Κώδικας Δεοντολογίας, αλλά και οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Επιχείρηση… να πέσουν οι τόνοι

Οι πληροφορίες ήθελαν τη συνάντηση Μητσοτάκη – Σκλαβενίτη να γίνεται με στόχο να «πέσουν οι τόνοι», μετά το πρόστιμο στην ομώνυμη αλυσίδα. Υπενθυμίζεται ότι η Σκλαβενίτης εξέδωσε ανακοίνωση, αναφέροντας πως «δεν έχει παραβεί τον νόμο και δεν έχει γίνει απολύτως καμία απόπειρα παραπλάνησης των πελατών». Τόνισε δε ότι το πρόστιμο «επιβλήθηκε με απολύτως αυθαίρετη και εσφαλμένη εκτίμηση των δεδομένων» και δήλωσε πως θα στραφεί νομικά κατά παντός υπευθύνου.

Δεν έμεινε όμως μόνο εκεί. Προχώρησε σε μπαράζ αναρτήσεων στα social media, ενώ τοποθέτησε σε όλα τα καταστήματα αφίσες, με τις οποίες πληροφορούσε το καταναλωτικό κοινό για την αδικία που υπέστη. Επιπλέον, μοίρασε σε όλους τους πελάτες που επισκέπτονταν τα καταστήματά του, φυλλάδια με την απάντησή του.

Άλλωστε, τη συνάντηση επεδίωκε από την πρώτη στιγμή, ο ισχυρός άνδρας των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, με την αλυσίδα «Σκλαβενίτης» να απασχολεί πάνω από 32.000 εργαζόμενους και να έχει τζίρο περίπου 5,5 δισ. ευρώ!

Πηγή: OT.gr