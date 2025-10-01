Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε θαμνώδη και δασική περιοχή ανάμεσα σε Αρχίπολη και Ελεούσα στη Ρόδο.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρότατες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου και εθελοντές προπαθώντας να περιορίσουν το μέτωπο που έχει αρχίσει να παίρνει διαστάσεις.

Από τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά είναι ορατή περισσότερο από το χωριό της Ελεούσας και προσδιορίζεται δίπλα σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με τη Ροδιακή, στην περιοχή επιχειρούν αυτή την ώρα 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ δεκάδες εθελοντές προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς, η οποία εξακολουθεί να παίρνει διαστάσεις λόγω της δύσβατης περιοχής και των ανέμων.

