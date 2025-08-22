Σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, όπως ανακοίνωσε η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, οδηγώντας τις αρχές της Χιλής να εκδώσουν προειδοποίηση για πιθανό τσουνάμι σε τμήματα της Ανταρκτικής.

Δεν εκδόθηκαν άμεσα εντολές εκκένωσης για τη Χιλή ή την Αργεντινή, τις δύο χώρες που βρίσκονται πιο κοντά στο επίκεντρο.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:16 μ.μ. τοπική ώρα Αργεντινής, περίπου 710 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ουσουάια, στο Πέρασμα Ντρέικ, σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ. Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 10,8 χιλιόμετρα.

Το Πέρασμα Ντρέικ συνδέει τον Νότιο Ατλαντικό με τον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, μεταξύ του νοτίου άκρου της Νότιας Αμερικής και της Χερσονήσου της Ανταρκτικής.

Αν και είναι λιγότερο σεισμογενής περιοχή σε σύγκριση με άλλες εκτάσεις της ακτογραμμής της Χιλής, το Πέρασμα Ντρέικ διασχίζει μια ιδιαίτερα ενεργή σεισμικά και γεωλογικά ζώνη.

Η περιοχή είναι εξαιρετικά απομονωμένη και δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές ή θύματα.