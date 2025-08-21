Την Παρασκευή αναμένεται η κορύφωση του κύματος ζέστης, το οποίο θα επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά ηπειρωτικά, με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 40 βαθμούς και θα αρχίσει να υποχωρεί από το Σάββατο.

Ο καιρός θα είναι αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στο βόρειο Ιόνιο η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, και σταδιακά προς το μεσημέρι νεφώσεις και τοπικές βροχές θα επηρεάσουν τμήματα της Ηπείρου και της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, με βελτίωση το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα πλησιάσει υψηλές τιμές για την εποχή τιμές στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου από τη Λαμία και νοτιότερα, στην ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα φτάσει μέχρι 40, ίσως τοπικά και 41 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται θερμοκρασίες κοντά στους 35-37 βαθμούς και στην Κρήτη θα πλησιάσει τους 38 το μεσημέρι.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο, και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2-4 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο θα είναι δυτικοί 4-6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται αίθριος καιρός και αρκετή λιακάδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25-39 βαθμούς, τοπικά στη δυτική Αττική και 40 βαθμούς Κελσίου, με νοτιοδυτικούς ανέμους στις γύρω θαλάσσιες περιοχές 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες το πρωί θα είναι πρόσκαιρα πυκνές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24-34 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 2-3 μποφόρ.

Ανοίγουν επτά κλιματιζόμενες αίθουσες στον Δήμο Αθηναίων

Τα έκτακτα μέτρα που ισχύουν για την προστασία των πολιτών

Σε ετοιμότητα βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, που αναμένονται την Παρασκευή 22 Αυγούστου. Επτά Λέσχες Φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν 9 π.μ.–9 μ.μ., ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες.

Πιο αναλυτικά:

1. Λέσχη Φιλίας Αγίου Παύλου, Μαμούρη 22 & Δύμης. Τηλέφωνο: 210 8223946

2. Λέσχη Φιλίας «Η Ανάληψη του Κυρίου» Νέου Κόσμου, Χελντράιχ 15. Τηλέφωνο: 210 9240403

3. Λέσχη Φιλίας Βοτανικού, Κοζάνης 4. Τηλέφωνο: 210 3423716

4. Λέσχη Φιλίας Κολοκυνθούς, Αίμονος 9 & Άστρους. Τηλέφωνο: 210 5140877

5. Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου, Αχαρνών 372. Τηλέφωνο: 210 2012334

6. Λέσχη Φιλίας Κυψέλης, Σκύρου & Καυκάσου. Τηλέφωνο: 210 8815877

7. Λέσχη Φιλίας Αμπελοκήπων, Πανόρμου & Βαθέος. Τηλέφωνο: 210 6459890

Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο) ή με το 2105287800.

Επιπλέον, για ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, λειτουργεί η «Γραμμή Καύσωνα» των Πολυδύναμων Δημοτικών Ιατρείων, στον αριθμό 2103638049, καθημερινά από τις 8:30 π.μ. έως τις 7:30 μ.μ..

Στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους του Δήμου από τις υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου. Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας θα βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα διαθέτοντας περιπολίες και drones για τον έλεγχο των λόφων και των περιοχών αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η θερμική κάμερα, η οποία επιτρέπει την ανίχνευση των μεταβολών της θερμοκρασίας, θα κατοπτεύει τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Σε ετοιμότητα θα βρίσκονται και υδροφόρες του Δήμου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την ενημέρωση και τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, καθώς κι άλλων υπηρεσιών και Δήμων, εφόσον χρειαστεί.

Για την προστασία των αστέγων από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι ομάδες Streetwork του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), θα βρίσκονται επί ποδός 9 π.μ. – 9 μ.μ.. Κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές και ψυχολόγοι και εθελοντές του Δήμου, θα επιχειρούν στον δρόμο, προσφέροντας μπουκαλάκια με δροσερό νερό, ροφήματα, σνακ και kit προστασίας με είδη πρώτης ανάγκης. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς όσων το επιθυμούν στις δροσιζόμενες Λέσχες Φιλίας του Δήμου.

Φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα

Για τα αδέσποτα ζώα της πόλης, η Αστική Πανίδα του Δήμου Αθηναίων έχει τοποθετήσει από την αρχή του 2024, περισσότερες από 100 νέες ποτίστρες στις γειτονιές της πρωτεύουσας.

Παράλληλα, υπάρχουν οδηγίες φροντίδας για τους ιδιοκτήτες, ή όσους φροντίζουν ζώα στον δρόμο, για τις ημέρες του καύσωνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Αστικής Πανίδας.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, με νεφώσεις το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και διάσπαρτες βροχές στα αντίστοιχα ορεινά. Η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει το μεσημέρι έως 33 στα δυτικά και βόρεια και 36-37 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3-5 και στο νότιο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Την Κυριακή θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Στη κεντρική και βόρεια Ελλάδα προβλέπονται λίγες νεφώσεις , με πιθανότητα να βρέξει λίγο τοπικά στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 32-34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, εντάσεως 3-5, τοπικά και 6 μποφόρ.