Φωτιά ξέσπασε σε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριλές, στα Χανιά της Κρήτης προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 19ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και δύο ελικόπτερα της πυροσβεστικής.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε η Πολιτική Προστασία, η οποία, με μήνυμα και στα αγγλικά, καλεί τον κόσμο να ακολουθεί τις οδηγίες των αρχών και να παραμείνει σε ετοιμότητα.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣

🆘 Wildfire in the area of #Agriles of the regional unit of #Chania

‼️Stay alert and follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/S63M24FXQt @pyrosvestiki@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) July 4, 2025