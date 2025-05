Συμφωνία για την αγορά δεκάδων αεροσκαφών από την αμερικανική εταιρεία Boeing για την Qatar Airways, υπέγραψε σήμερα το Κατάρ, με την ευκαιρία της επίσκεψης που πραγματοποιεί σε αυτό το ανεξάρτητο εμιράτο της Μέσης Ανατολής ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι πρόκειται για μια παραγγελία 160 αεροσκαφών, ύψους 200 δισ. δολαρίων. «Είναι η σημαντικότερη παραγγελία αεροσκαφών στην ιστορία της Boeing», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σχολιάζοντας ότι είναι «φανταστική» και αποτελεί «ρεκόρ».

Παρών στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Qatar Airways Μπαντρ Μποχάμεντ Αλ Μέερ, καθώς και μιας σειράς άλλων οικονομικών συμφωνιών, ήταν και ο εμίρης του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

Ο Τραμπ είπε ότι κατά τη διάρκεια της τελετής, ο διευθύνων σύμβουλος της Boeing, Κέλι Όρτμπεργκ, του είπε ότι «πρόκειται για τη μεγαλύτερη παραγγελία αεροσκαφών στην ιστορία» της εταιρείας. «Επομένως, είναι ρεκόρ, Κέλι και συγχαρητήρια στην Boeing. Φέρε αυτά τα αεροπλάνα εδώ», πρόσθεσε.

Δεν είναι σαφές ποιους τύπους αεροσκαφών επιδιώκει να αγοράσει το Κατάρ. Η Boeing δεν εκδίδει πλέον τιμοκαταλόγους για τα αεροσκάφη της αλλά, με βάση τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία για το ακριβότερο τζετ της, το 777X, μια συμφωνία για την αγορά 160 τέτοιων αεροσκαφών ανέρχεται σε περίπου 70 δισ. δολάρια. Οι αναλυτές του τομέα των αερομεταφορών εξήγησαν εξάλλου ότι συνήθως οι αεροπορικές εταιρείες αγοράζουν με μεγάλη έκπτωση, όταν κάνουν μαζικές αγορές.

Ούτε η Boeing, ούτε η Qatar Airways πάντως, ανταποκρίθηκαν σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Εκτός από την αγορά των επιβατικών αεροσκαφών Boeing από την Qatar Airways, οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνία και για την πώληση μη επανδρωμένων αεροσκαφών MQ-9B (Predator Β) από τις ένοπλες δυνάμεις του Κατάρ.

«Για το Ιράν, έχω την αίσθηση ότι θα πάει καλά», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ από την Ντόχα του Κατάρ όπου εμφανίστηκε αισιόδοξος σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Η επίσκεψη του Τραμπ είναι η πρώτη που πραγματοποιεί αμερικανός πρόεδρος στο εμιράτο εδώ και 23 χρόνια. Το 2017, κατά την πρώτη θητεία του, είχε βοηθήσει στην απομόνωση του Κατάρ, στηρίζοντας το εμπορικό και διπλωματικό εμπάργκο που του επέβαλαν η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και η Αίγυπτος. Μεταξύ άλλων, κατηγορούσαν τη μικρή, αλλά πλούσια παραγωγό φυσικού αερίου χώρα ότι στηρίζει την τρομοκρατία.

Σήμερα, ο εμίρης Αλ Θάνι σχολίασε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών «έχουν πάει σε άλλο επίπεδο».

