Η Πολωνία κατηγόρησε τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες ότι ενορχήστρωσαν μια τεράστια πυρκαγιά που κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς ένα εμπορικό κέντρο στην Βαρσοβία το 2024.

Σε ανάρτησή του στο X, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι η Πολωνία γνωρίζει «με βεβαιότητα» ότι η πυρκαγιά στο εμπορικό κέντρο Marywilska προκλήθηκε από εμπρησμό που διέταξαν οι ρωσικές ειδικές υπηρεσίες.

Ορισμένοι από τους υπεύθυνους έχουν ήδη τεθεί υπό κράτηση, πρόσθεσε ο Τουσκ, ενώ όλοι οι άλλοι που φέρονται να εμπλέκονται έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

«Γνωρίζουμε πλέον με βεβαιότητα ότι η μεγάλη πυρκαγιά στο εμπορικό κέντρο Marywilska στη Βαρσοβία προκλήθηκε από εμπρησμό που διέταξαν οι ρωσικές ειδικές υπηρεσίες. Κάποιοι από τους δράστες έχουν ήδη συλληφθεί, όλοι οι υπόλοιποι έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Θα σας πιάσουμε όλους!» τονίζει χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τουσκ.

