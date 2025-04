Φορτηγό καρφώθηκε πάνω σε κτίριο το οποίο ανέκοψε την τρελή πορεία του στη Βοστώνη. Από το συμβάν τραυματίστηκαν τουλάχιστον πέντε πεζοί.

«Το ενοικιαζόμενο φορτηγό αρχικά χτύπησε πολλούς στύλους και αναποδογύρισε στο πλάι πριν σφηνωθεί μεταξύ ενός στύλου και ενός κτιρίου», δήλωσαν οι αρχές.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν εργαλεία απεγκλωβισμού για να απομακρύνουν τον εγκλωβισμένο οδηγό από την καμπίνα του φορτηγού, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Breaking:multiple people injured when a box truck flips over on Kneeland Street at Harrison Avenue in Boston this afternoon… two people are in critical condition #7News pic.twitter.com/nRBDuE41kU

— Steve Cooper (@scooperon7) April 1, 2025