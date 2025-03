Μετά από ταξίδι 17 ωρών οι αστροναύτες της NASA, που παρέμεναν αποκλεισμένοι στο διάστημα για περισσότερους από 9 μήνες πάτησαν στη γη. Η κάψουλα της Space X που τους μετέφερε προσγειώθηκε στον Κόλπο της Αμερικής, στα ανοικτά του Ταλαχάσι της Φλόριντα, δίνοντας τέλος στην οδύσσειά τους, που κράτησε 9 μήνες.

Ο 62χρονος Barry «Butch» Wilmore και η 59χρονη Suni Williams επέστρεψαν στην πατρίδα τους, αφού ένα νέο πλήρωμα τους αντικατέστησε και άλλοι δύο αστροναύτες έφτασαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) το Σαββατοκύριακο.

Το τετραμελές πλήρωμα-10, που μεταφέρθηκε από ένα διαστημόπλοιο Dragon της SpaceX νωρίς την Κυριακή συναντήθηκε με τον ISS, όπου ζούσαν ο Wilmore και η Williams από τότε που η προγραμματισμένη αποστολή τους, διάρκειας περίπου μιας εβδομάδας, τον Ιούνιο του 2024 έγινε… 9μηνη.

«Εκ μέρους της SpaceX, καλώς ήρθατε στην πατρίδα», δήλωσε μέσω ασυρμάτου ο έλεγχος αποστολών της SpaceX στην Καλιφόρνια. «Τι βόλτα», απάντησε ο αστροναύτης της NASA Νικ Χέιγκ, κυβερνήτης της κάψουλας.

Οι αστροναύτες επιβιβάστηκαν σε φορείο, μια συνήθη πρακτική μετά από ώρα παραμονής στο αβαρές περιβάλλον. Αφού τους εξετάσουν οι γιατροί θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

Σε συνέντευξη Τύπου μετά την προσεδάφιση με αξιωματούχους της SpaceX και της NASA την Τρίτη, ο αναπληρωτής διοικητής της Διεύθυνσης Διαστημικών Επιχειρήσεων της NASA Joel Montalbano ρωτήθηκε σχετικά με τους ισχυρισμούς του προέδρου Τραμπ και του Ίλον Μασκ ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν ήθελε να φέρει πίσω το πλήρωμα του Starliner για πολιτικούς λόγους.

«Δεν συμμετείχα σε καμία συζήτηση με την προηγούμενη διοίκηση», δήλωσε ο Montalbano. «Ήταν σαφές ότι είχαμε ένα αίτημα από την τρέχουσα κυβέρνηση και τα αποτελέσματα που είδατε είναι αυτά που είδαμε σήμερα με την προσγείωση του Crew-9».

