Η αίθουσα τύπου του Βατικανού απέστειλε σήμερα στα μέσα ενημέρωσης φωτογραφία του πάπα Φραγκίσκου, ενώ ιερουργεί στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, στο οποίο εισήχθη στις 14 του περασμένου Φεβρουαρίου.

Είναι η πρώτη φωτογραφία του ποντίφικα που δίδεται στα μέσα ενημέρωσης, από τότε που βρίσκεται στο νοσοκομείο, λόγω διπλής πνευμονίας.

The Holy See Press Office has released a picture of Pope Francis in prayer after concelebrating the Eucharist this morning. It’s the first to be released since the Pope’s hospitalisation on 14 February.

