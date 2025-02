Το Βατικανό δεν έχει αναφέρει πόσο καιρό θα παραμείνει ο Πάπας Φραγκίσκος στο νοσοκομείο, αλλά ανακοίνωσε την Παρασκευή (28/02) ότι δεν πρόκειται να ηγηθεί της παραδοσιακής λειτουργίας της Τετάρτης των Τεφρών στις 5 Μαρτίου, σηματοδοτώντας ότι η νοσηλεία του μπορεί να συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα.

Η κατάσταση του πάπα Φραγκίσκου δεν είναι επί του παρόντος κρίσιμη, όπως δήλωσε πηγή του Βατικανού στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), μετά από μια σειρά κλινικών βελτιώσεων για τον 88χρονο ποντίφικα που πάσχει από πνευμονία και στους δύο πνεύμονες.

«Η κρισιμότητα έχει παρέλθει, προς το παρόν», ανέφερε ενώ προειδοποίησε ότι η γενική κατάσταση του Πάπα Φραγκίσκου «παραμένει πολύπλοκη» και η πρόγνωσή του εξακολουθεί να είναι «επιφυλακτική».

Pope Francis had a restful fifteenth night in Rome’s Gemelli hospital, where he is being treated for bilateral pneumonia.

«As in recent days, the night passed calmly, and the Pope is now resting,» said a Holy See Press Office statement on Friday morning.https://t.co/yoeRd3LlEo pic.twitter.com/pYWI5WC8ss

