Η ναυτική αποστολή της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα αναφέρει ότι εγκαταλείπεται η προσπάθεια ρυμούλκησης του φλεγόμενου πετρελαιοφόρου “Sounion” που είχε γίνει στόχος των Χούθι.

Κατά τη σχετική ανακοίνωση:

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2024, τα μέσα της EUNAVFOR ASPIDES έχουν αναλάβει την προστασία των ρυμουλκών που συμμετέχουν στην επιχείρηση διάσωσης του MV SOUNION, με στόχο να διευκολύνουν την πρόληψη μιας πρωτοφανούς περιβαλλοντικής καταστροφής στην περιοχή.

Οι ιδιωτικές εταιρείες που ήταν υπεύθυνες για την επιχείρηση διάσωσης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή της επιχείρησης ρυμούλκησης και ότι δεν ήταν ασφαλές να προχωρήσει. Οι ιδιωτικές εταιρείες διερευνούν τώρα εναλλακτικές λύσεις.

Η EUNAVFOR ASPIDES παραμένει επικεντρωμένη στην αρχική της εντολή, ενεργώντας ως αξιόπιστος πάροχος θαλάσσιας ασφάλειας της ΕΕ, με στόχο να συμβάλλει στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα των εμπορικών πλοίων στην περιοχή επιχείρησής της.

