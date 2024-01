Εκδίκηση για τα θύματα της διπλής βομβιστικής επίθεσης ορκίστηκαν ο πρόεδρος του Ιράν και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης κατά τη διάρκεια της κηδείας. Ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε στα 89, μετά τον θάνατο πέντε τραυματιών, όπως ανέφερε σήμερα η κρατική τηλεόραση.

«Θα σας βρούμε όπου κι αν βρίσκεστε», δήλωσε στην κηδεία ο διοικητής των Φρουρών, υποστράτηγος Χοσεΐν Σαλαμί, αναφερόμενος στο Ισλαμικό Κράτος.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα ο πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί είπε: «Οι εχθροί μας μπορούν να δουν την ισχύ του Ιράν και όλος ο κόσμος ξέρει τη δύναμη και τις ικανότητές του. Οι δυνάμεις μας θα αποφασίσουν τον τόπο και τον χρόνο που θα αναλάβουν δράση».

Οι σοροί των θυμάτων της επίθεσης που προέρχονται από την Κερμάν θα αποτεφρωθούν στο κοιμητήριο των μαρτύρων στην Κερμάν μετά τη μεγάλη προσευχή της Παρασκευής, ενώ οι υπόλοιπες θα μεταφερθούν στις πόλεις καταγωγής τους.

Υπενθυμίζουμε ότι η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τις δύο εκρήξεις που οδήγησαν στο θάνατο 89 ανθρώπους και να τραυματιστούν δεκάδες σε μια τελετή στη μνήμη του διοικητή Κασέμ Σολεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε από ένα αμερικανικό drone το 2020.

Σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε 700 μέτρα από τον τάφο του στρατηγού Σολεϊμανί και η δεύτερη ένα χιλιόμετρο πιο μακριά.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το συγκεντρωμένο πλήθος να διαλύεται και να προσπαθεί να απομακρυνθεί από το σημείο, ενώ δυνάμεις ασφαλείας αποκλείουν την περιοχή. Σε άλλα βίντεο φαίνονται άνθρωποι να τρέχουν πανικόβλητοι.

#BREAKING

Explosions during Soleimani ‘s anniversary in Kerman, #Iran

At least 20 were killed pic.twitter.com/a0zhKc9n7P

— Aleph א (@no_itsmyturn) January 3, 2024