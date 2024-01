Επικίνδυνη τροπή παίρνουν τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή μετά το αιματοκύλισμα στην Κερμάν του Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι δυο εκρήξεις συγκλόνισαν χθες Τετάρτη την Κερμάν, στο νότιο Ιράν, σε μικρή απόσταση από τον τάφο του στρατηγού Κάσεμ Σουλεϊμάνι, αρχιτέκτονα των ιρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων και του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης» στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια τελετής στη μνήμη του, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του σε πλήγμα αμερικανικού UAV στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης το 2020, κατά διαταγή του τότε προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το μεγάλο πλήθος που βρισκόταν συγκεντρωμένο εκεί αποτελείτο από αξιωματούχους του καθεστώτος και απλούς πολίτες.

Από τις δύο εκρήξεις σκοτώθηκαν 103 άνθρωποι, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 200. Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης μέχρι στιγμής.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην κυβέρνηση της Τεχεράνης, κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, έπειτα από αυτήν που ο ίδιος περιέγραψε ως «τρομοκρατική» ενέργεια με περίπου εκατό νεκρούς.

Ειδικότερα ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) ότι συνομίλησε με τον ιρανό υπουργό Εξωτερικών Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν «για να του εκφράσω συλλυπητήρια μετά τις φρικιαστικές βομβιστικές επιθέσεις στην Κερμάν, οι οποίες σκότωσαν δεκάδες πολίτες».

«Καταδίκασα αυτή την τρομοκρατική επίθεση με τον πλέον σθεναρό τρόπο κι εξέφρασα αλληλεγγύη προς τον ιρανικό λαό», πρόσθεσε.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης μέχρι στιγμής.

Spoke to Minister @HAabdollahian to convey condolences following the horrific bombings today in Kerman that killed dozens of civilians.

I condemned this terrorist attack in the strongest terms and expressed solidarity with the Iranian people.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 3, 2024