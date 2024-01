Δύο εκρήξεις ακούστηκαν διαδοχικά κοντά στον τάφο του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, σήμερα Τετάρτη, κατά την επέτειο της δολοφονίας του σε επίθεση αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, στις 3 Ιανουαρίου 2020, στο Ιράκ. Υπενθυμίζουμε ότι ο Σολεϊμανί για περισσότερες από δύο δεκαετίες ηγήθηκε της Δύναμης Κουντς, του ξένου τμήματος επιχειρήσεων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Eκατοντάδες άνθρωποι ήταν συγκεντρωμένοι στο σημείο, όπως αναφέρεται από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για την τελετή μνήμης,.

«Τεράστια έκρηξη ακούστηκε κοντά στο τζαμί Σαχέμπ αλ-Ζαμάν», όπου βρίσκεται ο τάφος του επικεφαλής των ξένων επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, στο Κερμάν στο νότιο Ιράν. «Μια δεύτερη έκρηξη ακούστηκε κοντά στο τέμενος Σαχέμπ αλ-Ζαμάν», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Τεχεράνης. Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγω και για νεκρούς, με τον αριθμό τους να ανέρχεται, τουλάχιστον στους 103, όπως αναφέρει τη Guardian και δεκάδες ήταν οι τραυματίες.

Προς το παρόν τα αίτια που προκάλεσαν τις εκρήξεις δεν είναι γνωστά. Αν και αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για εκρήξεις που προκλήθηκαν από φιάλες αερίου, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να επιβεβαιώνεται από τις αρχές.

#Watch: The initial moments of the explosion at Soleimani’s shrine in Iran. pic.twitter.com/Av1JIL94pi

— Open Source Intel (@Osint613) January 3, 2024