Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τις δύο εκρήξεις που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 84 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες σε μια τελετή στο Ιράν στη μνήμη του διοικητή Κασέμ Σολεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε από ένα αμερικανικό drone το 2020.

Η τζιχαντιστική οργάνωση ανάρτησε ανακοίνωση στους λογαριασμούς της στο Telegram με την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη.

Νωρίτερα, το Ιράν αναθεώρησε προς τα κάτω τον αριθμό των θυμάτων. Σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό, στις εκρήξεις έχασαν τη ζωή τους 84 άνθρωποι. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 103 νεκρούς.

Σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε 700 μέτρα από τον τάφο του στρατηγού Σολεϊμανί και η δεύτερη ένα χιλιόμετρο πιο μακριά.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το συγκεντρωμένο πλήθος να διαλύεται και να προσπαθεί να απομακρυνθεί από το σημείο, ενώ δυνάμεις ασφαλείας αποκλείουν την περιοχή. Σε άλλα βίντεο φαίνονται άνθρωποι να τρέχουν πανικόβλητοι.

#BREAKING

Explosions during Soleimani ‘s anniversary in Kerman, #Iran

At least 20 were killed pic.twitter.com/a0zhKc9n7P

— Aleph א (@no_itsmyturn) January 3, 2024