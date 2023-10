Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε στο νυχτερινό κέντρο Teatre στη Μούρθια, στα περίχωρα της Ισπανίας.

«Είμαστε συντετριμμένοι» δήλωσε στο ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο 24h ο δήμαρχος της Μούρθια, Χοσέ Μπαγέστα, προσθέτοντας πως οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν αρκετούς ανθρώπους που φέρονται ως αγνοούμενοι.

Η φωτιά ξεκίνησε περίπου στις 6:00 και έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται για να προσδιορίσουν τα αίτια της φωτιάς. Τέσσερις άνθρωποι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο για εισπνοή καπνού.

💔At least six people have died in fire in nightclub in Murcia in southeast Spain.

The fire started at Murcia’s Teatre nightclub around 06:00 local time. The death toll may rise as authorities search for missing people who were in the club at the time. Four people have been… pic.twitter.com/8iPnBw8jHk

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 1, 2023