Nεροποντή έπληξε την περιφέρεια της Ανκόνα, στην Ιταλία, όπου οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και μέχρι αυτή τη στιγμή αγνοείται η τύχη πέντε ανθρώπων, ανάμεσά τους νεαρή μητέρα και το παιδί της.

Η περιοχή είναι απομονωμένη και για την αντιμετώπιση της κατάστασης έχουν κινητοποιηθεί η αστυνομία, οι καραμπινιέροι, η Πολιτική Προστασία και η πυροσβεστική υπηρεσία.

Στο χωριό Καντιάνο, το οποίο έχει πλημμυρίσει, το νερό έφτασε μέχρι τον πρώτο όροφο των σπιτιών, ενώ στην ευρύτερη περιοχή έχουν διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και οι τηλεφωνικές συνδέσεις.

🚨 BREAKING VIDEO: Dozens of vehicles swept away by flood waters in Cantiano in Italy’s Marche region #cantiano #italy #Marche #BreakingNews #BREAKING pic.twitter.com/S6lXIJsGJv

— Breaking Video News (@BreakingVideoHQ) September 15, 2022