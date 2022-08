Ο σύντομος χαιρετισμός Δένδια – Τσαβούσογλου – Τι ειπώθηκε

Στο περιθώριο των ιδιαίτερα προκλητικών δηλώσεων από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε έναν σύντομο «κοινωνικό» χαιρετισμό με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στο περιθώριο της στρατηγικής συνάντησης 25 και πλέον Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

FM @NikosDendias had a brief social encounter with #Turkey FM @MevlutCavusoglu on the margins of tdy’s #BSF2022

Στην παρέμβασή του, πάντως, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στο ρόλο της Τουρκίας που, αν και μέρος του ΝΑΤΟ, δεν έχει πάρει κανένα μέτρο για το θέμα της ρωσικής εισβολής, καθώς δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στην Ρωσία.

«Εάν επιτρέπετε ένα παραθυράκι για τις κυρώσεις, αυτές δεν είναι αποτελεσματικές», σημειώνεται σε σχετική ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών.

FM @NikosDendias at the @BledStratForum #BSF2022:

«#Turkey is the one #NATO Ally that has not imposed sanctions on #Russia. If you allow a loop-hole on sanctions, they are not effective» pic.twitter.com/v6cF46z15M

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 29, 2022