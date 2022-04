Ρωσία: Ισχυρές εκρήξεις στο Μπέλγκοροντ

Δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο δύο μαρτυρίες.

Οι εκρήξεις ακούστηκαν στο νότιο τμήμα της πόλης. Δεν ήταν σαφές από τι προκλήθηκαν και αν υπάρχουν θύματα ή σημαντικές ζημιές.

Unidentified object was destroyed today by Russian Air Defense Systems in Belgorod Oblast, Russia. pic.twitter.com/aYBJb5y0Tt

— CaucasusWarReport (@Caucasuswar) April 28, 2022