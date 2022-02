People take part in a military exercise for civilians conducted by veterans of the Ukrainian National Guard Azov battalion in Kharkiv, Ukraine February 19, 2022. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

Εκρήξεις, πυρά πυροβόλων, σειρήνες και εντολές για επιστράτευση από τους Ρωσόφωνους αυτονομιστές του Ντονμπάς εντείνουν το πολεμικό κλίμα στην ανατολική Ουκρανία. Ισχυρές εκρήξεις συντάραξαν το βράδυ της Παρασκευής την πόλη του Λουχάνσκ, αλλά και βόρεια του Ντονέτσκ, ενώ εκατοντάδες άμαχοι απομακρύνονται προς την Ρωσία. 86.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για το 2022 – Ποιους αφορούν Οι ουκρανικές αρχές κατηγορούν τη Ρωσία ότι στέλνει μισθοφόρους στο Ντονμπάς με σαφή στόχο τη δημιουργία προβοκάτσιας, προκειμένου να βρει αφορμή για να επιτεθεί, ενώ οι ρωσικές αρχές καταγγέλλουν ότι όλμοι από τα ουκρανικά σύνορα χτύπησαν κτίριο στη ρωσική πόλη Ροστόφ. Παράλληλα, η Μόσχα συνεχίζει να καταγγέλλει τη Δύση ότι διαδίδει ψέματα εις βάρος της και – όπως ήταν αναμενόμενο – επιμένει στην απαίτησή της να σταματήσει το ΝΑΤΟ να διευρύνεται προς ανατολάς, «κυκλώνοντας» τα σύνορά της με τυχόν ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία. Από τύχη γλίτωσε Ουκρανός υπουργός Οβίδες όλμου έπεσαν κοντά στο σημείο όπου βρισκόταν ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ντένις Μοναστίρσκι, ο οποίος πραγματοποιούσε περιοδεία στη γραμμή του μετώπου, στα ανατολικά της χώρας, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου. Το επεισόδιο αυτό, από το οποίο δεν τραυματίστηκε κανείς, σημειώθηκε κοντά στο χωριό Νοβολουγκάνσκε, στην περιοχή του Ντονέτσκ, στη γραμμή του μετώπου με τους φιλορώσους αυτονομιστές, όπου ο υπουργός πραγματοποιούσε περιοδεία συνοδευόμενος από Ουκρανούς βουλευτές. Οι οβίδες εξερράγησαν τη στιγμή που ο Μοναστίρσκι έφευγε από τις τάφρους που χωρίζουν τις ουκρανικές δυνάμεις από τους αυτονομιστές, αφού προηγουμένως παραχώρησε συνέντευξη στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, η ομάδα των αξιωματούχων του ουκρανικού στρατού και των δημοσιογράφων διεθνών μέσων ενημέρωσης χρειάστηκε να μεταφερθούν σε καταφύγιο, δήλωσε η εκπρόσωπος του κόμματος του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χωρίς να δίνει περεταίρω πληροφορίες. Νωρίτερα, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι μισθοφόροι έχουν φθάσει στην υπό τον έλεγχο των αυτονομιστών ανατολική Ουκρανία, για να πραγματοποιήσουν προβοκάτσιες με τη συνεργασία των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. «Ο στόχος αυτών των προκλήσεων θα είναι φυσικά να κατηγορηθεί η Ουκρανία για περαιτέρω κλιμάκωση», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο στρατός. Δύο νεκροί Ουκρανοί στρατιώτες Την ίδια ημέρα (Σάββατο 19/2), ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι σκοτώθηκε και δεύτερος στρατιώτης στην ανατολική Ουκρανία. Σημειώνεται ότι νωρίτερα είχε ανακοινώσει τον πρώτο θάνατο στρατιώτη, σε βομβαρδισμούς από φιλορώσους αυτονομιστές το πρωί στην περιοχή. «Κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού, ένας Ουκρανός στρατιώτης τραυματίσθηκε θανάσιμα από θραύσμα οβίδας», επιβεβαίωσε η στρατιωτική διοίκηση στην ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με τις ουκρανικές δυνάμεις ασφαλείας, αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής 70 παραβιάσεις, στις 60 εκ των οποίων χρησιμοποιήθηκαν «όπλα που απαγορεύονται από τις συμφωνίες του Μινσκ». Ως αποτέλεσμα, δύο Ουκρανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν θανάσιμα και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν. Η Ουκρανική Επιχείρηση Ενωμένες Δυνάμεις στο Ντονμπάς διαβεβαίωσε ότι «ελέγχει την κατάσταση και απαντά καταλλήλως στις πιθανές απειλές του εχθρού». Από την πλευρά τους, οι δυνάμεις των αυτοαποκαλούμενων Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ κατηγόρησαν τον ουκρανικό στρατό για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Σύμφωνα με τις αυτονομιστικές αρχές του Λουγκάνσκ, τις τελευταίες 24 ώρες οι Ουκρανοί στρατιώτες παραβίασαν 31 φορές την εκεχειρία και βομβάρδισαν 16 οικισμούς. Μπάιντεν: Περιμένουμε επίθεση στο Κίεβο Και μέσα σε όλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, με νέο διάγγελμά του για την ουκρανική κρίση, μας ανακοίνωσε ότι περιμένει ρωσική επίθεση, όχι στην ανατολική Ουκρανία, αλλά στην πρωτεύουσα της χώρας, Κίεβο! Αξιοσημείωτο είναι, πάντως, πως παρότι προβλέπει (;) επίθεση στην καρδιά της Ουκρανίας, ο Μπάιντεν συνεχίζει να διαβεβαιώνει – κυρίως τον λαό του – πως δεν θα στείλει στρατό και πως η μόνη του αντίδραση απέναντι στον «πολεμοχαρή» Πούτιν θα είναι αυστηρές κυρώσεις… αλλιώτικες από τις άλλες. Ο Μπάιντεν αναφέρθηκε στους ισχυρισμούς της Ρωσίας για απειλές εναντίον του ρωσόφωνου πληθυσμού στα ανατολικά της χώρας και στη συγκέντρωση στρατευμάτων που επιχειρείται στα σύνορα, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Πούτιν έχει αποφασίσει να εισβάλει στην Ουκρανία. Μάλιστα, ανέφερε πως είναι εξαιρετικά πιθανή μία επίθεση στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες. Δεν υπάρχουν στοιχεία για επίθεση της Ουκρανίας στο Ντονμπάς Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε, επίσης, ότι έχει αυξηθεί η ρωσική παραπληροφόρηση, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για μια εισβολή στην Ουκρανία. Σημείωσε ακόμα ότι οι αναφορές που προωθούνται στον ρωσικό λαό, ότι η Ουκρανία σχεδιάζει να εξαπολύσει επίθεση στο ελεγχόμενο από τους αυτονομιστές Ντονμπάς, στερούνται στοιχείων. Είπε μάλιστα ότι οι ισχυρισμοί αυτοί αψηφούν τη λογική. «Όλα αυτά συνάδουν με την πρακτική που έχουν χρησιμοποιήσει οι Ρώσοι στο παρελθόν», δήλωσε ο Μπάιντεν. «Αυτό είναι επίσης σύμφωνο με το σενάριο προσχημάτων, για το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι και εταίροι μας προειδοποιούν εδώ και εβδομάδες», συνέχισε ο Μπάιντεν. Προσέθεσε ακόμα ότι οι ΗΠΑ είδαν μια αύξηση των παραβιάσεων της εκεχειρίας στην ανατολική Ουκρανία. Όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, οι ΗΠΑ δεν θα στείλουν στρατεύματα σε μία τέτοια περίπτωση, αλλά η Δύση είναι ενωμένη και αποφασισμένη να σταθεί απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και να επιβάλει κυρώσεις. Νέα συνάντηση των ΥΠΕΞ Ρωσίας και ΗΠΑ Ο Μπάιντεν σημείωσε, πάντως, ότι η Ρωσία συμφώνησε πως ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, θα πρέπει να συναντηθούν στις 24 Φεβρουαρίου στην Ευρώπη. «Αλλά αν η Ρωσία αναλάβει στρατιωτική δράση πριν από αυτή την ημερομηνία, θα είναι σαφές ότι έχει κλείσει την πόρτα στη διπλωματία», προειδοποίησε ο Μπάιντεν. «Θα έχουν επιλέξει τον πόλεμο και θα πληρώσουν βαρύ τίμημα γι’ αυτό. Όχι μόνο από τις κυρώσεις, που εμείς και οι σύμμαχοί μας θα επιβάλουμε στη Ρωσία, αλλά και από τη μεγαλύτερη οργή που θα τους προκαλέσει ο υπόλοιπος κόσμος». Ζελένσκι στο CNN: Ένας πυροβολισμός μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο «Ένας βομβαρδισμός, ένας πυροβολισμός μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο», δηλώνει από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο CNN. Ερωτηθείς σχετικά με πιθανές ρωσικές προκλήσεις ή επιχειρήσεις προβοκάτσιας ως πρόσχημα εισβολής, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, μιλώντας στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, επεσήμανε ότι «οποιεσδήποτε προκλήσεις είναι πολύ επικίνδυνες». «Θεωρώ ότι το πιο περίπλοκο ζήτημα είναι ότι στην Κριμαία, στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη του Ντονμπάς κατά μήκος της Ουκρανίας και της Ρωσίας, υπάρχουν 30-35.000 στρατιώτες στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη. Συνεπώς, οι προκλήσεις είναι, πράγματι, πολύ επικίνδυνες, εφόσον υπάρχει αυτός ο αριθμός στρατευμάτων. Ένας βομβαρδισμός, ένας πυροβολισμός μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο», τόνισε. Αυτονομιστές: Οργανωμένη μεταφορά πληθυσμού προς τη Ρωσία Ο φιλορώσος ηγέτης της αποσχισθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, Denis Pushilin, μιλώντας την Παρασκευή στους New York Times έθεσε τη δική του εκδοχή για το τι επακολουθεί: «Πολύ σύντομα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα διατάξει τον στρατό να προχωρήσει σε επίθεση, με σχέδιο εισβολής στο έδαφος του Ντονέτσκ και των λαϊκών δημοκρατιών του Λουχάνσκ», είπε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, προσθέτοντας: «Από σήμερα, 18 Φεβρουαρίου, οργανώνεται μια μαζική οργανωμένη μεταφορά πληθυσμού στη Ρωσία». Υποστηρίζοντας ότι ο ουκρανικός στρατός επρόκειτο να ξεκινήσει μεγάλης κλίμακας επίθεση, οι ρωσόφωνοι αυτονομιστές κάλεσαν ωστόσο σε εκκένωση των περιοχών τους, για να διαψευστούν άμεσα από το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, που χαρακτήρισε ψευδή τον ισχυρισμό και μίλησε για τέχνασμα, το οποίο προσφέρει πρόσχημα στη Ρωσία να εισβάλει. Απευθυνόμενη στους κατοίκους από τις αποσχισθείσες περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, η ουκρανική κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι «δεν απειλούνται από το Κίεβο, αφού υπήρξαν Ουκρανοί».