Ισημερινός: Τουλάχιστον 27 νεκροί και 53 τραυματίες από πλημμύρες

Οι πλημμύρες και η φονική κατολίσθηση που έπληξαν το Κίτο στην αρχή της εβδομάδας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 27 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 53, ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή οι αρχές του Ισημερινού, οι οποίες αναζητούν ακόμη δύο κατοίκους που εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Έχουμε 27 νεκρούς και 53 τραυματίες», ανέφερε τοπικός αξιωματούχος αρμόδιος για την ασφάλεια, ο Γκίδο Νούνιες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που οργανώθηκε στη λεωφόρο Λα Γκάσκα, στο βορειοδυτικό τμήμα της πρωτεύουσας, που υπέστη σφοδρό πλήγμα τη Δευτέρα.

«Με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έφθασαν σε εμάς, δύο άνθρωποι συνεχίζουν ακόμη να αγνοούνται», πρόσθεσε.

Προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 25 νεκρούς, 48 τραυματίες και 6 αγνοούμενους.

Συνεργεία έρευνας και διάσωσης συνέχιζαν χθες Παρασκευή τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν θύματα σε ό,τι απέμεινε από γήπεδο όπου διεξαγόταν αγώνας βόλεϊ, το οποίο κατάπιε γιγάντια κατολίσθηση λάσπης. Εκεί χάθηκαν οι περισσότερες ζωές.

A #flood & a #landslide in #Ecuador, unfortunately, took the lives of at least 22 people. In the #LaGasca sector, authorities reported 75L of #rain per square meters, although #weatherforecast had predicted just 2L

Videos: local #eyewitnesses#WeWant2Live #LastWarofHumanity pic.twitter.com/KJriBP3zIA

— Global Crisis (@_GlobalCrisis_) February 1, 2022