Τσιτσιπάς – Ξεκίνησε προπονήσεις στην Αυστραλία

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τον εμβολιασμό του με το μονοδοσικό εμβόλιο της Jonhson ακολουθώντας τη νομοθεσία της Αυστραλίας που επιτρέπει μόνο σε εμβολιασμένους την είσοδο στη χώρα, ταξίδεψε και ξεκίνησε την προετοιμασία του για το μεγάλο τουρνουά.

Ο Τσιτσιπάς αποφάσισε να εμβολιαστεί, ώστε να καταφέρει να λάβει μέρος στο Australian Open το πρώτο μεγάλο αθλητικό γεγονός στο τένις για την νέα χρονιά. Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον Στέφανο Τσιτσιπά να κάνει προπονήσεις με τον νεαρό Αυστραλό, Φίλιπ Σέκουλιτς, στην νέα «Kia Arena».

Υπενθυμίζεται ότι ο Έλληνας τενίστας προέρχεται από έναν τραυματισμό και επέμβαση που έκανε στον αγκώνα και αρχίζει σιγά-σιγά να ανεβάζει ρυθμούς για να είναι έτοιμος να παίξει στο μεγάλο τουρνουά. Έτσι δεν θα λάβει μέρος σε κάποιο από τα τουρνουά της επόμενης εβδομάδας με σκοπό να είναι έτοιμος για το Australian Open.

Stefanos Tsitsipas training on the brand new Kia Arena with 18-year-old 🇦🇺 Philip Sekulic. 💥#TheFirstServe pic.twitter.com/E9zuWkWMdj

— The First Serve (@TheFirstServeAU) January 8, 2022