Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση που πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα Καμπούλ του Αφγανιστάν το Σάββατο, με σημερινή ανάρτηση στο λογαριασμό της στο Telegram.

Μαγνητική βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε ένα επιβατηγό μίνι βαν εξερράγη σε μία κυρίως σιιτική περιοχή της Καμπούλ, προκαλώντας άγνωστο αριθμό απωλειών, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ταλιμπάν και κατοίκους.

Ο αξιωματούχος των Ταλιμπάν, που αρνήθηκε να δηλώσει το όνομά του, είπε ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον επτά τραυματίστηκαν από την έκρηξη στην περιοχή Νταστ-ε Μπαρσί.

Στην περιοχή κατοικούν κυρίως σιίτες Χαζάροι, που έχουν γίνει στόχοι επαναλαμβανόμενων επιθέσεων από αντάρτες του Ισλαμικού Κράτους.

«Ήμουν στο αυτοκίνητό μου και έγινε έκρηξη στο όχημα μπροστά μας», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

VIDEO from the aftermath of latest explosion in Kabul. #Afghanistan pic.twitter.com/kkEjgTUKxh

— FJ (@Natsecjeff) November 13, 2021