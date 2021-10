Εμβόλιο – Ξεπέρασαν το ένα δισ. δόσεις οι εξαγωγές της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξαγάγει μέχρι σήμερα πάνω από ένα δισεκατομμύριο δόσεις εμβολίων Covid-19, τον ίδιο αριθμό που έχει διαθέσει και για τους πολίτες της, δήλωσε τη Δευτέρα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας εμβολίων, επισήμανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Important milestone reached in delivering #COVID19 vaccines to the world.

The EU has exported over 1 billion doses over the past 10 months.

Vaccines made in 🇪🇺 have been shipped to over 150 countries.

We are the largest exporter of #COVID19 vaccines. https://t.co/E3wddMrPWo

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 18, 2021