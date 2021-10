Speech by Fofi Genimmata, president of the Kinima Allagis (Movement of Change) during her official visit at the 85th Thessaloniki International Fair, on Sept. 15, 2021 / Ομιλία της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής (ΚΙΝΑΛ), Φώφης Γεννηματά, στα πλαίσια της 85ης ΔΕΘ, στις 15 Σεπτεμβρίου, 2021.

Όταν η Φώφη Γεννηματά ενημέρωνε τους πολιτικούς της φίλους, με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, το βράδυ της Δευτέρας, ότι μια «ξαφνική αδιαθεσία» την εμπόδισε να πραγματοποιήσει την προεκλογική της εμφάνιση στη Νέα Ιωνία, τίποτα δεν προμήνυε όσα δραματικά θα ακολουθούσαν. Το ίδιο βράδυ, εξάλλου, εισήχθη εκτάκτως στον Ευαγγελισμό, όπου διαπιστώθηκε ότι η «βασική της νόσος», δηλαδή ο καρκίνος, είχε υποτροπιάσει. ΚΙΝΑΛ – Καταστατικά τερτίπια λίγο πριν από τις κάλπες Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο μία ημέρα αργότερα, η Φώφη Γεννηματά «εισήχθη εκτάκτως εχθές το βράδυ με συμπτώματα ατελούς ειλεού. Μετά από εκτενείς εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση οφείλεται σε υποτροπή της βασικής της νόσου». Φώφη Γεννηματά: «Δεν θα συμμετάσχω στις εκλογές του ΚΙΝΑΛ» Λίγη ώρα αργότερα, η ίδια η Φώφη Γεννηματά, με ανακοίνωσή της, αναφέρθηκε στην «επιδείνωση» της υγείας της και ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία για την εκλογή προέδρου του ΚΙΝΑΛ. «Η επιδείνωση της κατάστασης της υγείας μου, που απαιτεί νοσηλεία και αντιμετώπιση, με υποχρεώνει να μην συμμετάσχω ως υποψήφια στην εκλογική διαδικασία για την εκλογή Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Ως Πρόεδρος μέχρι την ανάδειξη νέας ηγεσίας αλλά και ως βουλευτής μετά, προτεραιότητα μου παραμένει η ενότητα και η προοπτική της παράταξης», ανέφερε η κυρία Γεννηματά. «Θα νικήσω ξανά» Η Φώφη Γεννηματά ετοιμάζεται τώρα να δώσει άλλη μία σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Πρώτα, ενημέρωσε την οικογένειά της και, στη συνέχεια, κάλεσε τους στενούς της συνεργάτες για να τους πει ότι και αυτή τη φορά θα βγει νικήτρια, αλλά και για να τους ενημερώσει ότι οι γιατροί «φρέναραν» την συμμετοχή της στην εκλογή ηγεσίας στο Κίνημα Αλλαγής. Η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ είχε από την πρώτη στιγμή το θάρρος να μιλήσει δημόσια για τη μάχη της με τον καρκίνο – μία πολύχρονη μάχη, που την έχει διαμορφώσει και ως προσωπικότητα αφού, όπως λέει συχνά, θέλει να ζει την κάθε ημέρα ως το τελευταίο δευτερόλεπτο. Μπήκε δυναμικά στην κούρσα για την επανεκλογή της, αλλά όπως είπε και ο εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Χρηστίδης, «προέχει η υγεία της». Σοκαρισμένοι στην Χαριλάου Τρικούπη Η εισαγωγή της Φώφης Γεννηματά στο νοσοκομείο και η ανακοίνωση για την αποχώρησή της από τη μάχη των εσωκομματικών εκλογών, έπεσε σαν βόμβα στη Χαριλάου Τρικούπη, όπου στεγάζεται το Κίνημα Αλλαγής, αλλά και στα γραφεία των τριών άλλων υποψηφίων για την ηγεσία του κόμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι Ανδρέας Λοβέρδος, Νίκος Ανδρουλάκης και Χάρης Καστανίδης σημειώνουν ότι, αυτή τη στιγμή, προέχει η υγεία της Φώφης Γεννηματά, τονίζοντας στους συνομιλητές τους ότι δεν είναι η στιγμή για προεκλογικού τύπου ομιλίες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε, από την πρώτη στιγμή, ότι απέχει από κάθε προεκλογική δραστηριότητα, ενώ ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος πήγε σε προγραμματισμένη εκδήλωση στη Βούλα «για να μην στήσει τους πολίτες που τον περίμεναν», δεν πραγματοποίησε ομιλία. Το ίδιο και ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος προχώρησε σε μία συναισθηματική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας πως «τη θέλουμε και πάλι ακμαία κοντά μας». «Αφήστε να ξημερώσει και θα δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα προχωρήσουμε», είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος βρέθηκε στον Ευαγγελισμό για να ενημερωθεί για την πορεία της υγείας της Φώφης Γεννηματά, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι θα υπάρξουν συνεννοήσεις για όλα, αλλά αυτή τη στιγμή το σημαντικό είναι μία καλή εξέλιξη της υγείας της προέδρου του κόμματος. Κύμα συμπαράστασης από τον πολιτικό κόσμο Η νέα σοβαρή περιπέτεια της υγείας της Φώφης Γεννηματά προκάλεσε κύμα συμπαράστασης από τον πολιτικό κόσμο. Τόσο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, επικοινώνησαν μαζί της, για να της ευχηθούν να ξεπεράσει σύντομα τη δοκιμασία, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ο Γιάννης Βαρουφάκης έκαναν θερμές δηλώσεις συμπαράστασης. Η αποχώρηση της Φώφης Γεννηματά από τη διεκδίκηση της ηγεσίας του Κινήματος Αλλαγής, ενδέχεται να προκαλέσει ντόμινο πολιτικών εξελίξεων. Κατ’ αρχήν, αλλάζει κατά πολύ τα δεδομένα ενόψει των εσωκομματικών εκλογών – που έχουν προγραμματιστεί για τις 5 και 12 Δεκεμβρίου (α’ και β’ γύρος) – αναμφίβολα, όμως, αλλάζει δραματικά και τις στρατηγικές των υποψηφίων. Την ίδια στιγμή, στο παρασκήνιο συζητείται το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες υποψηφιότητες. Η σκληρή μάχη με τον καρκίνο επί 13 χρόνια – «Μάθαμε να ζούμε με αυτό» Η Φώφη Γεννηματά, σε ηλικία 44 ετών, ήλθε αντιμέτωπη με τον καρκίνο. Το 2008, οι τακτικές εξετάσεις που έκανε, λόγω κληρονομικού ιστορικού, έδειξαν καρκίνο στο μαστό. Υποβλήθηκε σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν. Αμέσως μετά, ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη και εισήχθη στο Νοσοκομείο Μεμόριαλ, για να ακολουθήσει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ είχε από την πρώτη στιγμή δημοσιοποιήσει το πρόβλημα της υγείας της, έχοντας δηλώσει στο παρελθόν: «Πρέπει να μιλάμε, να μιλάμε μεταξύ μας γι’ αυτά τα πράγματα. Η σιωπή δεν ωφελεί σε τίποτα. Βρήκα γυναίκες που θέλησαν να μου δώσουν κουράγιο και μοιράστηκαν μαζί μου το πώς ένιωθαν». Η ίδια είχε συγκλονίσει το 2020, όταν είχε μιλήσει για τη μάχη της με τον καρκίνο σε τηλεοπτική εκπομπή όπου, μεταξύ άλλων, είχε περιγράψει τις σκέψεις που έκανε για τα παιδιά της, όταν ήρθε αντιμέτωπη για πρώτη φορά με τη νόσο. «Είναι εξαιρετικά δύσκολο να σκέφτεσαι ότι τα παιδιά σου μπορεί να μεγαλώσουν χωρίς εσένα, να σκέφτεσαι ότι μπορεί η μικρή σου να μην σε θυμάται καν πώς είσαι, να μην θυμάται τη φωνή σου, να μην θυμάται τη μορφή σου, να μη γνωρίσει το χάδι σου. Εμείς ήμασταν πολύ μεγαλύτερες όταν χάσαμε τους γονείς μας, είχαμε προλάβει να ζήσουμε μαζί τους κι έχουμε έντονες αναμνήσεις από εκείνους. Με έπιανε τρόμος όταν σκεφτόμουν ότι τα παιδιά μου, που με τόσο κόπο και προσπάθεια απέκτησα, θα τα άφηνα ξαφνικά μόνα τους. Είναι πολύ οδυνηρό», περιέγραφε χαρακτηριστικά η Φώφη Γεννηματά. «Για αρκετά χρόνια, ζούσα με το σκεπτικό ότι κάποια στιγμή ο καρκίνος θα χτυπήσει και τη δική μου πόρτα. Μετά, η καθημερινότητα μας ξεπέρασε, αρχίσαμε να ζούμε φυσιολογικά και το ξεχάσαμε, το βγάλαμε από τη ζωή μας. Αλλά επανήλθε και αφού επανήλθε, μάθαμε να ζούμε με αυτό. Το Σάββατο το διαπίστωσα, τη Δευτέρα χειρουργήθηκα και το επόμενο Σάββατο ήμουν σε ένα συνέδριο και μιλούσα από το βήμα», έλεγε ένα χρόνο πριν. «Οι γιατροί μου έδιναν ελάχιστες πιθανότητες να γίνω μητέρα» Η Φώφη Γεννηματά είχε προχωρήσει και σε μια προσωπική εξομολόγηση για τις προσπάθειες που έκανε προκειμένου να γίνει μητέρα, αποκαλύπτοντας ότι οι γιατροί τής έδιναν λίγες πιθανότητες. «Δεν μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς παιδιά. Υπάρχουν γυναίκες που δεν θέλουν και το σέβομαι. Εγώ δεν είμαι έτσι. Ήμουν μόλις 22 ετών, όταν μου το είπαν. Δεν έγινε εύκολα. Προσπαθούσα δέκα χρόνια να μείνω έγκυος. Με πολλές αποτυχίες και αναποδιές. Αλλά πάντα στη ζωή, αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Σήμερα έχω τρία παιδιά και χαίρομαι που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Δυστυχώς, οι γονείς μου δεν πρόλαβαν να τα γνωρίσουν. Έφυγαν και με αυτό τον καημό», όπως είπε. Ο πατέρας της, το ιδρυτικό στέλεχος και υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Γεννηματάς, έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από καρκίνο το 1994, σε ηλικία μόλις 55 χρονών. Λίγους μήνες νωρίτερα, είχε φύγει από καρκίνο και η σύζυγός του, Κάκια, σε ηλικία 54 χρονών. Ο Γιώργος Γεννηματάς πάλεψε με τον καρκίνο δύο χρόνια, ενώ η Κάκια δέκα χρόνια.