Δημοσκόπηση FT – Αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων το 2022

H αμερικανική Fed θα δρομολογήσει με ταχύ ρυθμό την απομείωση του προγράμματος αγοράς ομολόγων και θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων μέσα στο 2022, προκειμένου να αντιμετωπίσει την αύξηση του πληθωρισμού. Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από τα αποτελέσματα μεγάλης δημοσκόπησης των Financial Times, μεταξύ κορυφαίων οικονομικών αναλυτών.

Η δημοσκόπηση των FT, σε συνεργασία με το Initiative on Global Markets του University of Chicago Booth School of Business, παραπέμπει σε μια πολύ πιο επιθετική προσέγγιση στη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από την Fed, από ότι έδειχναν οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις.

Αύξηση των επιτοκίων το 2022

Είναι χαρακτηριστικό πως λίγο πάνω από το 70% των ερωτηθέντων θεωρεί πως η Fed θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων κατά τουλάχιστον 0,25% μέσα στην επόμενη χρονιά και μάλιστα ένα 20% των αναλυτών εκτιμά πως η κίνηση αυτή θα δρομολογηθεί μέσα στους πρώτους έξι μήνες του 2022. Πρόκειται δηλαδή για μια πρόβλεψη που φέρνει το χρονοδιάγραμμα της αντιστροφής της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας πολύ πιο νωρίς από την αναπροσαρμογή μέσα στο 2023, που άφησαν να εννοηθεί και τα στελέχη της Fed, στο συμβούλιο του Ιουνίου.

Βεβαίως, πριν την έναρξη της ανοδικής τροχιάς των επιτοκίων θεωρείται δεδομένο πως θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα μηνιαίας αγοράς ομολόγων. Πραγματικά, η πλειοψηφία των οικονομολόγων της δημοσκόπησης περιμένουν το tapering να ξεκινήσει σύντομα και να έχει ολοκληρωθεί τους πρώτους μήνες του 2022. Και αυτό με δεδομένο πως ο πρώτος στρατηγικός στόχος της Fed αναφορικά με τον πληθωρισμό έχει εκπληρωθεί, ενώ και ο δεύτερος που αφορά την «πλήρη απασχόληση» βρίσκεται σε… καλό δρόμο, καθώς η εικόνα στην αγορά εργασίας βελτιώνεται συνεχώς.

Tapering πριν τα τέλη της χρονιάς

Έτσι λοιπόν, πάνω από το 40% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η Fed θα ανακοινώσει το tapering στο συμβούλιο του Νοεμβρίου και το 31% στο συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για μια άποψη που ουσιαστικά συμπίπτει με τη «γραμμή» που έχουν χαράξει τα «γεράκια» του συμβουλίου επιμένοντας σε έναρξη της επιβράδυνσης του προγράμματος αγοράς ομολόγων πριν τα τέλη της χρονιάς.

Πληθωριστικές πιέσεις και υψηλή ανεργία

Αναφορικά με την πορεία του πληθωρισμού, οι οικονομολόγοι ανεβάζουν την πρόβλεψη τους για το δείκτη ατομικών δαπανών –που είναι βασικός δείκτης για την καταγραφή των πληθωριστικών πιέσεων από την Fed- στο 3,7% μέχρι τα τέλη της χρονιάς, από το 3% τον Ιούνιο. Και μάλιστα σχεδόν το 70% θεωρείται πως είναι περίπου ή πολύ πιθανό να παραμείνει πάνω από το όριο το 2% σε ετήσια βάση μέχρι και τα τέλη του 2022.

Αυτό σημαίνει πως οι πληθωριστικές πιέσεις θα επιμείνουν και μάλιστα σε επίπεδα που θα αναγκάσουν τη Fed να αντιδράσει αυξάνοντας τα επιτόκια, χωρίς να περιμένει να πετύχει και την πλήρη ανάρρωση της αγοράς εργασίας.

Αναφορικά με την ανεργία, ο δείκτης αναμένεται να μείνει «καρφωμένος» σε πολύ υψηλά επίπεδα όλη τη χρονιά, με μέσο όρο εκτίμησης στο 4,9% το Δεκέμβριο. Τον περασμένο μήνα βρισκόταν στο 5,2%. Και με τον ρυθμό αυτό η ανεργία δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε προ της πανδημίας επίπεδα, ήτοι στο 3,5%, πριν το 2023, εκτίμησε το 43% των ερωτηθέντων.