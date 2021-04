Democratic U.S. presidential nominee Joe Biden makes a statement on the 2020 U.S. presidential election results during a brief appearance before reporters in Wilmington, Delaware, U.S., November 5, 2020. REUTERS/Kevin Lamarque

Ευρύ φάσμα κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που θα στοχεύουν και το δημόσιο χρέος της, και θα περιλαμβάνουν επίσης απελάσεις 10 διπλωματών από τις ΗΠΑ, αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο. Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, οι ανακοινώσεις θα περιλαμβάνουν επιθετικά νέα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της επέκταση υφιστάμενης απαγόρευσης σε αμερικανικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς να κάνουν συναλλαγές με αξιόγραφα του δημοσίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Lockdown : Στην τελική ευθεία προς την ελευθερία – Πώς θα κάνουμε φέτος Πάσχα Συνολικά, οι νέες κυρώσεις εκτιμάται ότι θα αφορούν περίπου 30 φυσικά και νομικά πρόσωπα, σε απάντηση των κατηγοριών των ΗΠΑ για ρωσική ανάμιξη στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, για τις περσινές ευρείας κλίμακας ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις κατά αμερικανικών ομοσπονδιακών υπηρεσιών, αλλά και για τις καταγγελίες ότι η Μόσχα προσέφερε αμοιβές σε Ταλιμπάν για να σκοτώνουν στρατιώτες των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν, από τα εδάφη του οποίου θα αποχωρήσουν τελικά έως τις 11 Σεπτεμβρίου τα αμερικανικά και νατοϊκά στρατεύματα, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν αργά χθες το βράδυ. Κλιμάκωση της έντασης Η κίνηση αναμφίβολα θα ρίξει κι άλλο «πάγο» στις ήδη ψυχρές αμεριακανο-ρωσικές σχέσεις, εν μέσω μάλιστα κλιμάκωσης της γεωπολιτικής έντασης στην Ουκρανία. Οι κυρώσεις αυτές αναμένεται να οδηγήσουν σε νέο ναδίρ τις σχέσεις της Ουάσινγκτον με τη Μόσχα. Είχαν ήδη είχαν φθάσει στο χειρότερό τους επίπεδο μετά τον Ψυχρό Πόλεμο τον περασμένο μήνα, όταν ο Τζο Μπάιντεν αποκάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «φονιά», στέλνοντας σαφές μήνυμα στη Μόσχα. «Η εχθρότητα και η απρόβλεπτη φύση των ενεργειών της Αμερικής μας αναγκάζουν γενικά να προετοιμαζόμαστε για τα χειρότερα σενάρια», είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ. Στη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης των δύο προέδρων, την Τρίτη, ο Μπάιντεν είπε στον Πούτιν ότι οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν «σθεναρά» τα συμφέροντά τους, κατά την αμερικανική εκδοχή για το τι διαμείφθηκε. Παράλληλα, ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε στον Ρώσο ομόλογό του να συναντηθούν σε «τρίτη χώρα» για να αναζητήσουν πεδία συνεργασίας. Πρόταση, που το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι «εξετάζει». Οι τρεις σύμμαχοι και ο ένας εχθρός στον καιρό της πανδημίας