Πετρέλαιο : Μείωση των τιμών μετά την αποκόλληση του Ever Given

Πτώση της τάξεως του 2% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για τον μερικό απεγκλωβισμό του γιγαντιαίου πλοίου Ever Given, το οποίο μπλόκαρε για μία εβδομάδα την κρίσιμη για το διεθνές εμπόριο Διώρυγα του Σουέζ.

Το πρωί της Δευτέρας, το Ever Given απεγκλωβίστηκε μερικώς, ενώ περαιτέρω εργασίες αναμένεται να γίνουν αργότερα μέσα στην ημέρα.

Τα ρυμουλκά και τα συνεργεία που εργάζονταν ασταμάτητα μπόρεσαν να απεγκλωβίσουν εν μέρει το γιγαντιαίο φορτηγό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Given, που είχε προσαράξει και κλείσει τη Διώρυγα του Σουέζ την 23η Μαρτίου, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, επικαλούμενο την εταιρεία Inchcape Shipping.

Η είδηση της μετακίνησης του Ever Given ώθησε τις τιμές του πετρελαίου να μειωθούν σημαντικά μετά την αρχική ελαφρά υποχώρησή τους το πρωί.

Η τιμή του μπρεντ υποχώρησε 1,8% στα 63,38 δολάρια το βαρέλι στις 8.58 (ώρα Ελλάδας), ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού μειώθηκε 2,2% στα 59,63 δολάρια.

Οι απώλειες είχαν περιοριστεί στο 0,5% για το μπρεντ και στο 1% για το αμερικανικό αργό.

Εκατοντάδες άλλα πλοία με εμπορευματοκιβώτια, πλοία ξηρού φορτίου και τάνκερ με πετρέλαιο παραμένουν σταματημένα και στις δύο πλευρές της Διώρυγας.

Οι τιμές είχαν παρουσιάσει μεγάλες διακυμάνσεις τις τελευταίες ημέρες καθώς χρηματιστές και επενδυτές προσπαθούσαν να σταθμίσουν τον αντίκτυπο από το κλείσιμο της διώρυγας του Σουέζ και την επίπτωση από τα lockdown για τον έλεγχο των κρουσμάτων κοροναϊού.

#BREAKING As the sun rises in Egypt, so too does the Ever Given. Six days after getting stuck bystander video shows the container ship once again floating. pic.twitter.com/Cv7vFTuBy3

— Mackay Taggart (@mackaytaggart) March 29, 2021