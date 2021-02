Πόρισμα για το δυστύχημα Μπράιαντ : «Δεν υπήρξε μηχανική βλάβη»

Μετά από περίπου έναν χρόνο έγινε γνωστό το πόρισμα για την πτώση του ελικοπτέρου στις 26 Ιανουαρίου 2020 με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι, εκ των οποίων οι Κόμπι Μπράιαντ και η 13χρονη κόρη του, Τζίτζι.

Σύμφωνα με το πόρισμα του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας Μεταφορών, δεν υπήρχε μηχανική βλάβη στο ελικόπτερο και γίνεται συγκεκριμένη αναφορά για λάθος του πιλότου ο οποίος δεν είχε καθαρή ορατότητα λόγω της ομίχλης με αποτέλεσμα να συμβεί το μοιραίο.

US safety investigators said the pilot of Kobe Bryant’s helicopter flew through clouds last year in an apparent violation of federal standards, and likely became disoriented just before the helicopter crashed and killed Bryant and 8 others. Earlier story: https://t.co/fbuXc0Hnbv

