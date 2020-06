Στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος σε πόλη της Σιβηρίας

Θερμοκρασία – ρεκόρ καταγράφηκε στην Αρκτική, γεγονός το οποίο προκάλεσε τον προβληματισμό της επιστημονικής κοινότητας, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 38 βαθμούς Κελσίου σε πόλη της Σιβηρίας το Σάββατο. Το προηγούμενο ρεκόρ καταγράφηκε το 1885.

«H πόλη Βερκχογιάνσκ, στην ανατολική Σιβηρία, είναι γνωστή για τους εξαιρετικά ψυχρούς χειμώνες της. Ο υδράργυρος εκτιμάται ότι έφτασε τους 38 βαθμούς», σχολίασε στο Τwitter ο μετεωρολόγος Μίκα Ραντανέν.

Verhojansk, a Russian town in East Siberia known for its exceptionally cold winters, just broke its all-time heat record with a whopping 38.0°C (100.4°F)! Records kept since 1885.#ArcticHeatwave pic.twitter.com/P6tbJ4DbKd

