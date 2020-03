Στεφανής: Αποτρέψαμε 9.600 προσπάθειες παραβίασης των συνόρων μας

Refugees and migrants are gathered at the buffer zone in Kastanies, Evros, at the Greek-Turkish borders and Evros River, on Feb. 29, 2020. The turkish government decided to give free passage to the refugees and migrants in order to reach Europe through Greece. / Πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονται συγκεντρωμένοι στην γκρίζα ζώνη στις Καστανιές Έβρου, στη συνοριογραμμή Ελλάδας-Τουρκίας, μετά την απόφαση της Τουρκικής Κυβέρνησης να μην σταματάει τις προσφυγικές ροές απο το να περάσουν στην Ευρώπη, Ελλάδα, 29 Φεβρουαρίου 2020.

Περί τις 9600 προσπάθειες παραβίασης των συνόρων μας έγιναν κατά την διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου, σύμφωνα με τον υφυπουργό Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή. Όπως τόνισε ο υφυπουργός στον ΣΚΑΪ λίγο πριν αναχωρήσει για τα σύνορα, όλες αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Προσφυγικό: Ωρολογιακή βόμβα για την κυβέρνηση Ο κος Στεφανής, ο οποίες εξήρε το έργο των ενόπλων δυνάμεων, έκανε λόγο για δεύτερη μέρα έντασης υπογραμμίζοντας πως όλοι αντιλαμβανόμαστε πως πρόκειται για μια δύσκολη στιγμή αλλά σε κάθε περίπτωση οι Έλληνες πρέπει να δείξουν ομοψυχία. Παρατήρησε πως οι ροές προσφύγων και μεταναστών είναι αδύνατον να έρχονται στο σύνολο τους από την Ιντλίμπ, ενώ εκτίμησε πως οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν μπαίνουν στην διαδικασία να περιορίσουν τον ερχομό τους προς τα σύνορα. Πάμε να δούμε πόσο αποτελεσματικά είναι τα μέτρα που λάβαμε, πρόσθεσε τονίζοντας πρόθεση της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των συνόρων μας σε στεριά και θάλασσα. «Φυλάμε τα σύνορα μας, φυλάμε τα σύνορα της Ευρώπης» κατέληξε ο κος Στεφανής.