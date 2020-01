Σάρατζ: Η κατάσταση θα είναι καταστροφική, αν συνεχιστεί έτσι

Ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει στη Λιβύη, σχεδόν δύο 24ωρα μετά την κρίσιμη Διάσκεψη του Βερολίνου.

Οι εχθροπραξίες, σύμφωνα με εκατέρωθεν καταγγελίες συνεχίζονται, ενώ ο αποκλεισμός των πετρελαιοπηγών… καλά κρατεί.

Μάλιστα, η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που ο πρωθυπουργός της Τρίπολης, Φάγεζ αλ-Σάρατζ, κάνει λόγο για… «καταστροφική κατάσταση» που θα αντιμετωπίσει η Λιβύη.

Στο πλαίσιο αυτό, για να αποφευχθεί η ασφυξία, ο Σάρατζ μέσω συνέντευξής του στο Reuters κάλεσε τις ξένες δυνάμεις να ασκήσουν πίεση στον διοικητή των δυνάμεων της ανατολικής Λιβύης, στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, για να άρει τον αποκλεισμό των πετρελαιοπηγών εξαιτίας του οποίου η παραγωγή έχει σχεδόν μηδενιστεί.

#GNA , Fayez Al-Sarraj, told Reuters: We will face a catastrophe if the oil fields and oil ports continue to be closed, and today’s production rate has decreased to almost zero. #Libya pic.twitter.com/M8o7hykYly — M.LNA (@LNA2019M) January 20, 2020

Υπενθυμίζεται πως από την Παρασκευή, οι δυνάμεις του Χαφτάρ έχουν κλείσει τα μεγαλύτερα λιμάνια διακίνησης πετρελαιοειδών της Λιβύης σε ένα παιχνίδι εξουσίας, καθώς οι ξένες δυνάμεις συναντήθηκαν στο Βερολίνο το Σαββατοκύριακο για να τον προτρέψουν να σταματήσει τη στρατιωτική εκστρατεία για να καταλάβει την πρωτεύουσα Τρίπολη.

«Η κατάσταση θα είναι καταστροφική»

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Τρίπολης δήλωσε στο Reuters ότι απορρίπτει τα αιτήματα των δυνάμεων της ανατολικής Λιβύης να διασυνδεθεί η εκ νέου έναρξη της λειτουργίας των λιμανιών διακίνησης πετρελαιοειδών με μια νέα κατανομή των εσόδων από το πετρέλαιο μεταξύ των Λίβυων, λέγοντας ότι το εισόδημα από το πετρέλαιο προορίζεται για να ωφελήσει όλη τη χώρα.

«Η κατάσταση θα είναι καταστροφική, αν συνεχιστεί έτσι» δήλωσε ο Σάρατζ σε συνέντευξη στο Βερολίνο.

«Ελπίζω ότι οι ξένες χώρες θα παρακολουθούν το θέμα» είπε όταν ρωτήθηκε αν ήθελε αυτοί να πιέσουν τον Χάφταρ να άρει τον αποκλεισμό στους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής πετρελαίου της Λιβύης στη Μεσόγειο.

Στη συνέντευξη, ο Σάρατζ δήλωσε, επίσης. ότι η κυβέρνησή του θα σεβαστεί την απόφαση της συνόδου κορυφής του Βερολίνου για την εδραίωση εκεχειρίας στην Τρίπολη και την έναρξη ενδολιβυκών συνομιλιών για τον τερματισμό της σύγκρουσης στο πλαίσιο του σχεδίου υπό τον ΟΗΕ.

Ο Σάρατζ, ωστόσο, απέκλεισε να συναντηθεί με τον Χάφταρ.

Στο Βερολίνο, Σάρατζ και Χάφταρ συσκέφτηκαν με παγκόσμιους ηγέτες, αλλά δεν συναντήθηκαν μεταξύ τους.

«Για μένα είναι σαφές… Δεν θα καθίσουμε ξανά με την άλλη πλευρά», είπε ο Σάρατζ προσθέτοντας ότι το θέμα του ειρηνευτικού διαλόγου δεν θα πρέπει να περιοριστεί σε μια συνάντηση των δύο ηγετών.

Συγκρούσεις και αποστολή μαχητών στην Τρίπολη

Πάντως, παρά τη συμφωνία της Διάσκεψης του Βερολίνου για εκεχειρία, από το πρωί της Δευτέρας, όπως επιβεβαίωσαν οι δύο πλευρές, σημειώθηκαν οι πρώτες συγκρούσεις, ο Χαλίφα Χαφτάρ φαίνεται πως έδειξε τη διαφωνία του στα σχέδια των μεγάλων δυνάμεων, με την προώθηση χιλιάδων στρατιωτών στην πρωτεύουσα της χώρας, η οποία αποτελούσε -ίσως βέβαια να αποτελεί κι ακόμη- στόχο του λίβυου στρατάρχη.

Ειδικότερα, το επιτελείο του ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της στρατιωτικής εκπαίδευσης εννέα χιλιάδων ανδρών, οι οποίοι θα προωθηθούν προς την Τρίπολη.

Η κίνηση αυτή αποδεικνύει το «εύθραυστο» των συμφωνηθέντων στη Διάσκεψη της Κυριακής, καθώς δεν επιδεικνύεται διάθεση για αποκλιμάκωση της έντασης.

9000 volunteers from #Cyrenaica are preparing to be mobilized to #Tripoli within the next 24hours after finishing their training program.#LNA #Libya. pic.twitter.com/QzADzKvmDn — M.LNA (@LNA2019M) January 20, 2020

Νωρίτερα τη Δευτέρα, καταπάτηση της εκεχειρίας κατήγγειλαν οι δυνάμεις του Χαλίφα Χάφταρ, καθώς σε ανάρτησή τους υποστήριξαν ότι πολιτοφύλακες από τη Συρία μαζί με πολιτοφύλακες της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας Σάρατζ άνοιξαν πυρ «σε ευθεία παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», που αποφασίστηκε στο Βερολίνο.

«Απαντάμε με πλήρη ισχύ στη (συνοικία) Αϊν Ζάρα της Τρίπολης» σημείωσε ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός.