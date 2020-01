Λιβύη: Αυτοσυγκράτηση συστήνει ο ΟΗΕ με αφορμή τη διακοπή του πετρελαίου

Τη βαθιά ανησυχία της για τις προσπάθειες να διακοπεί ο ρυθμός της παραγωγής πετρελαίου στη χώρα και κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση εξέφρασε η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη.

«Η κίνηση αυτή θα έχει καταστροφικές συνέπειες πρώτα και κύρια για τον λιβυκό λαό που εξαρτάται για την ευημερία του από την ελεύθερη ροή του πετρελαίου», αναφέρεται στην ανακοίνωση της αποστολής.

Σημειώνεται ότι τα λιμάνια της ανατολικής Λιβύης που ελέγχει η δύναμη του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ ανέστειλαν τις εξαγωγές αργού, κλιμακώνοντας την ένταση ενόψει της Διάσκεψης του Βερολίνου.

Η κίνηση καταγράφεται την ώρα που η Γερμανία και τα Ηνωμένα Eθνη προσπαθούν να πείσουν τον Χαφτάρ και τους ξένους υποστηρικτές του να τερματίσει τις επιχειρήσεις των δυνάμεών του, που διαρκούν εννέα μήνες, για την κατάληψη της λιβυκής πρωτεύουσας, έδρα της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (ΚΕΣ) του πρωθυπουργού Φάγεζ αλ Σάρατζ.

Μέλη φυλών σε περιοχές που ελέγχει μια φράξια του ΛΕΣ εισέβαλαν στο λιμάνι Ζουεϊτίνα, από όπου εξάγεται αργό, και ανακοίνωσαν ότι κλείνουν όλους τους τερματικούς σταθμούς.

The Libyan people marching to shutdown Alziwitina oil facility.

When we make a decision we see it through.

Viva #Libya pic.twitter.com/TRKDr8yuk8

— M.LNA (@LNA2019M) January 17, 2020