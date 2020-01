Λιβύη: Απαγόρευση πτήσεων πάνω από την Τρίπολη – Προελαύνει ο Χάφταρ

Την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο τούρκος ομόλογός του Ταγίπ Ερντογάν ζητούν κατάπαυση του πυρός στην Λιβύη, οι δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ συνεχίζουν την προέλαση για την κατάκτηση της Τρίπολης.

Από την ενημέρωση του στρατιωτικού εκπροσώπου του Χαλίφα Χαφτάρ και τα βίντεο που αναρτήθηκαν στο twitter, οι δυνάμεις του λίβυου στρατάρχη εμφανίζονται να βρίσκονται στα περίχωρα της Τρίπολης.

A video showing #LNA forces inside the #GNA chief of staff #Tripoli . pic.twitter.com/1dDNpsVkHr

Μάλιστα, υποστηρίζεται ότι βρίσκονται μέσα στη Τρίπολη, καταλαμβάνοντας θέσεις των δυνάμεων της κυβέρνησης της Λιβύης.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή για απαγόρευση πτήσεων πάνω από την Τρίπολη, σε μια ένδειξη ότι θα ξεσπάσουν μάχες μεταξύ των αντίπαλων στρατιωτικών δυνάμεων για την Τρίπολη.

#LNA Spox

The expansion of the no fly zone over #Tripoli to cover Maitiga airport. #Libya pic.twitter.com/HXzfQzjKC5

— M.LNA (@LNA2019M) January 8, 2020