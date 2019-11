Κυκλώνας Μπουλμπούλ : Νεκροί, αγνοούμενοι και εκατομμύρια εκτοπισμένοι σε Ινδία-Μπανγκλαντές

Ο κυκλώνας Μπουλμπούλ, που έπληξε το Μπανγκλαντές και την Ινδία συνοδευόμενος από θυελλώδεις ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους κι έχει αναγκάσει 2 εκατομμύρια κατοίκους του Μπανγκλαντές να περάσουν τη νύχτα σε καταφύγια.

Ο κυκλώνας, που συνοδεύεται από ανέμους ταχύτητας 120 χλμ/ώρα, σάρωσε χθες το βράδυ τις παράκτιες περιοχές των δύο χωρών, οδηγώντας τις αρχές να κλείσουν αεροδρόμια και λιμάνια.

2. The Cyclone BulBul has impacted large number of people who are in distressing situation. There is no electricity in the South 24 Parganas and East Midnapore districts, and the internet connectivity is very poor due to the low mobile network connection. pic.twitter.com/uiqlPwVhMb

— HA International (@humanaidint) November 10, 2019