Βόρεια Αγγλία : Πλημμύρες και εκκενώσεις περιοχών – Μια νεκρή

Μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή σήμερα, αφού σφοδρές καταιγίδες είχαν ως αποτέλεσμα να πέσει η βροχή ενός μήνα σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών σε τμήματα της κεντρικής και βόρειας Αγγλίας.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η σορός της γυναίκας βρέθηκε κοντά στις όχθες του ποταμού Ντέργουεντ, κοντά στην πόλη Ντάρλεϊ Ντέιλ στο Ντέρμπισάιρ.

«Η γυναίκα φαίνεται πως παρασύρθηκε από τα λασπόνερα στο Ρόουσλι και η σορός της… βρέθηκε στο Ντάρλεϊ Ντέιλ» έγινε γνωστό σε μια ανακοίνωση της αστυνομίας.

Δεκάδες άνθρωποι παγιδεύτηκαν σε ένα εμπορικό κέντρο στην πόλη Σέφιλντ τη νύχτα, αφού εγκλωβίστηκαν από τους χείμαρρους λάσπης και άλλοι 100 διασώθηκαν από ένα κοντινό εμπορικό κέντρο από πυροσβέστες, που κατάφεραν να τους προσεγγίσουν με φουσκωτά σκάφη.

Η μεγαλύτερη ανησυχία των αρχών αφορά έξι περιοχές κοντά στον ποταμό Ντον, στην πόλη Ντονκάστερ, όπου η στάθμη των υδάτων ανήλθε σε επικίνδυνα επίπεδα ρεκόρ.

Οι αρχές εξέδωσαν αρχικά προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους προκειμένου να εγκαταλείψουν αμέσως τις εστίες τους, αργότερα, ωστόσο, τους συνέστησαν να παραμείνουν απλά σε επιφυλακή.

Συνολικά, εκδόθηκαν τουλάχιστον 150 προειδοποιήσεις σε όλη τη χώρα όπου η Υπηρεσία Περιβάλλοντος προειδοποίησε για το ενδεχόμενο πλημμυρών.

«Συνιστάται στους κατοίκους των περιοχών αυτών να εγκαταλείψουν αμέσως τα σπίτια τους», ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο του Ντόνκαστερ. «Συνιστούμε στον κόσμο να αναζητήσει καταφύγιο σε οικογένεια και φίλους. Έχουν δημιουργηθεί προσωρινά κέντρα φιλοξενίας».

The scene at Darley Dale, Four Lane Ends. The flood water has completely taken over the area. All the latest on @BBCDerby #Derbyshire #flooding #floods pic.twitter.com/e0sIbP7PdB

Οι σοβαρότερες πλημμύρες σημειώθηκαν στην κεντρική και βόρεια Αγγλία, ενώ έχουν εκδοθεί τουλάχιστον άλλες 100 προειδοποιήσεις σε όλη τη χώρα όπου η Υπηρεσία Περιβάλλοντος προειδοποίησε για το ενδεχόμενο πλημμυρών.

Η κατακλυσμιαία βροχή προκάλεσε επίσης πολλά προβλήματα στις μετακινήσεις με ορισμένες σιδηροδρομικές εταιρίες να εκδίδουν σύσταση προς τους επιβάτες «Μην ταξιδεύετε» σε περιοχές γύρω από το Σέφιλντ και άλλες περιοχές, ενώ πολλοί δρόμοι έκλεισαν.

«Φρικτό να βλέπουμε αυτές τις φοβερές πλημμύρες σε όλον τον Βορρά της Αγγλίας», έγραψε ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον στο Twitter.

Awful to see the terrible flooding across the North of England. Thank you to the emergency staff & volunteers helping families through this difficult time. Pls follow @metoffice for updates in your area or call the flood hotline: 0345 988 1188.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 8, 2019