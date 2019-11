Εκρηξη σε ορυχείο στη Γερμανία : Διάσωση και των 35 εγκλωβισμένων εργατών

Με επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης των 35 εγκλωβισμένων σε ανθρακωρυχείο στην Γερμανία.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Παρασκευής σήμανε συναγερμός σε ανθρακωρυχείο στο Teutschenthal της κεντρικής Γερμανίας, όταν 35 άνθρωποι παγιδεύτηκαν σε αυτό μετά από έκρηξη.

Αμέσως ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης για τον απεγκλωβισμό των 30 εργατών, οι οποίοι είχαν παγιδευτεί σε βάθος περίπου 700 μέτρων κάτω από την γη.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, οι μεταλλωρύχοι βρίσκονταν σε καταφύγιο έκτακτης ανάγκης μέσα στο ορυχείου και τους παρασχέθηκαν μάσκες οξυγόνου μέχρι να απεγκλωβιστούν με ασφάλεια.

Update: German police announced that all the miners have been recovered.

— DW News (@dwnews) November 8, 2019