Ζάεφ : Το βέτο της ΕΕ παγώνει την υλοποίηση της Συμφωνίας των Πρεσπών

Το «καμπανάκι» για τη Συμφωνία των Πρεσπών έκρουσε και πάλι ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ, απαντώντας σε ερώτηση για το «φρένο» στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της χώρας, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του.

Μιλώντας στο Euronews, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας εξήγησε ότι συγκεκριμένα άρθρα της Συμφωνίας συνδέονται με το άνοιγμα κεφαλαίων των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας του.

Όπως είπε, φυσικά η Βόρεια Μακεδονία δεν περιμένει άμεση ένταξη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όμως ένα «ναι» από τους «28» θα αποτελούσε το κίνητρο, ώστε και η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία να συνεχίσουν στον σωστό δρόμο.

