Χάος στη Νέα Υόρκη – Βυθίστηκε στο σκοτάδι για ώρες

Τεράστια βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης βύθισε για μερικές ώρες στο σκοτάδι μέρος του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη χθες Σάββατο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στο μετρό, άνθρωποι να εγκλωβιστούν σε ασανσέρ, φωτεινοί σηματοδότες να σταματήσουν να λειτουργούν και τα φώτα στην εμβληματική Τάιμ Σκουέρ να σβήσουν.

Η βλάβη σημειώθηκε αργά το απόγευμα χθες στο δυτικό Μανχάταν και στέρησε το ηλεκτρικό ρεύμα από περίπου 42.000 χρήστες, σύμφωνα με την εταιρεία Con Edison, η οποία δεν έχει εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη. Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 22:00 τοπική ώρα (05:00 ώρα Ελλάδας).

Στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δεκάδες χρήστες ανήρτησαν φωτογραφίες από σταθμούς του μετρό βυθισμένους στο σκοτάδι.

Citizens taking initiative to regulate the street traffic, as traffic lights, #transportation , #business services and some of critical #infrastructure are affected #poweroutagenyc #blackoutnyc 🏙🚦🚊 pic.twitter.com/saBHNLgCFw



Αναμένοντας να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση η εταιρεία διαχείρισης μεταφορών της Νέας Υόρκης, η MTA, ζήτησε από τους πολίτες «να αποφεύγουν τους υπόγειους σταθμούς» στο Μανχάταν, δηλαδή σχεδόν το σύνολο του δικτύου του μετρό.

Πλήρης ήταν η διακοπή ρεύματος στο Μπρόντγουεϊ και το Χελς Κίτσεν πιο δυτικά, με τους φωτεινούς σηματοδότες να έχουν πάψει να λειτουργούν και τις διαφημιστικές πινακίδες στην Τάιμς Σκουέρ να έχουν σβήσει.

Αστυνομικοί που είχαν λάβει θέσεις στα μεγάλα σταυροδρόμια προσπαθούσαν να ρυθμίσουν την κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ οι Νεοϋορκέζοι περπατούσαν ήρεμα στις λεωφόρους που είχαν κλείσει για τα οχήματα.

Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι έλαβε δεκάδες κλήσεις για βοήθεια, κυρίως από ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί σε ασανσέρ.

Αιτία της βλάβης φαίνεται να είναι «κάτι που πήγε λάθος στον τρόπο που μεταφέρουν την ηλεκτρική ενέργεια από το ένα μέρος της πόλης στο άλλο προκειμένου να αντεπεξέλθουν στη ζήτηση», δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο από την Άιοβα.

upper west side in NY is currently experiencing major power outage, including the Carnegie Hall. Performers were evacuated outside of the building but they continued their performance. #blackout #NYC pic.twitter.com/pPa0iE7MOT

— PG MarlinPie @ NYC (@MarlinPie) 14 Ιουλίου 2019