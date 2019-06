Ροχανί : Διανοητικά καθυστερημένος ο Λευκός Οίκος

Με βαρύτατους χαρακτηρισμούς καταφέρθηκε ο πρόεδρος του Ιράν, Χασάν Ροχανί, κατά του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στις κυρώσεις που επέβαλε η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη.

Ο Ροχανί ανέφερε ότι οι κυρώσεις του Ιράν αποδεικνύουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση είναι απελπισμένη, ενώ αποκάλεσε «τρελό» τον Λευκό Οίκο και τον Τραμπ.

BREAKING: Iran’s President Rouhani mocks President Trump, says the White House is «afflicted by mental retardation.»

