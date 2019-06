Ο Τραμπ μαδάει την μαργαρίτα για τον αφανισμό ή μη του Ιράν

Συνεχίζει τα παιχνίδια εξουσίας ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες μόλις ημέρες αφού γνωστοποίησε ότι με δική του εντολή σταμάτησε επίθεση στο Ιράν, η οποία θα σκότωνε 150 ανθρώπους, σήμερα επανήλθε απειλώντας με αφανισμό το Ιράν.

Ο αμερικανός πρόεδρος, χρησιμοποίησε και πάλι την επιθετική ρητορική για να απαντήσει στην Τεχεράνη, που χαρακτήρισε τον Λευκό Οίκο «διανοητικά καθυστερημένο».

«Οποιαδήποτε επίθεση του Ιράν σε οτιδήποτε ανήκει στην Αμερική θα απαντηθεί με μεγάλη και συντριπτική δύναμη. Σε μερικές περιπτώσεις, η συντριπτική δύναμη θα σημαίνει αφανισμός».

….Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2019

Δεν κάνει πίσω το Ιράν

Με βαρύτατους χαρακτηρισμούς καταφέρθηκε ο πρόεδρος του Ιράν, Χασάν Ροχανί, κατά του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στις κυρώσεις που επέβαλε η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη.

Ο Ροχανί ανέφερε ότι οι κυρώσεις του Ιράν αποδεικνύουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση είναι απελπισμένη, ενώ αποκάλεσε «τρελό» τον Λευκό Οίκο και τον Τραμπ.

BREAKING: Iran’s President Rouhani mocks President Trump, says the White House is «afflicted by mental retardation.» — The Associated Press (@AP) June 25, 2019

Σταμάτησα την επίθεση στο Ιράν 10 λεπτά πριν γίνει

Μόλις την περασμένη Παρασκευή, Ουάσινγκτον και Τεχεράνη βρέθηκαν στα πρόθυρα ένοπλης σύρραξης με αφορμή την κατάρριψη μη επανδρωμένου αμερικανικού αεροσκάφους από την ιρανική πλευρά. Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσε με σειρά από tweets ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι είχε αποφασίσει να βομβαρδιστούν ως αντίποινα τρεις στόχοι στο Ιράν, αλλά τελικά ακύρωσε την επίθεση 10 λεπτά πριν γίνει.

Μέσω Τwitter, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε αρχικά στον προκάτοχό του Μπάρακ Ομπάμα για τη συμφωνία που είχε συνάψει με το Ιραν. «Ο Μπάρακ Ομπάμα έκανε μία απελπισμένη και φρικτή συμφωνία με το Ιράν – Τους έδωσε 150 δισ. δολάρια συν 1,8 δισ. δολάρια σε ρευστό! Το Ιράν βρισκόταν σε μεγάλο πρόβλημα και τους διέσωσε. Τους έδωσε ελεύθερο δρόμο για πυρηνικά όπλα και ΣΥΝΤΟΜΑ».

Και συνέχισε: «Το Ιράν, αντί να πει ευχαριστώ, ευχόταν θάνατο στην Αμερική». Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τραμπ τερμάτισε τη συμφωνία και επέβαλε σκληρές κυρώσεις στο Ιράν. «Είναι πολύ πιο αδύναμο έθνος σήμερα σε σχέση με την αρχή της προεδρίας μου, όταν προκαλούσαν μεγάλα προβλήματα στη Μέση Ανατολή. Tώρα είναι μία απόλυτη αποτυχία!», ανέφερε.

President Obama made a desperate and terrible deal with Iran – Gave them 150 Billion Dollars plus I.8 Billion Dollars in CASH! Iran was in big trouble and he bailed them out. Gave them a free path to Nuclear Weapons, and SOON. Instead of saying thank you, Iran yelled….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019

«Θα πέθαιναν 150 άνθρωποι»

Στη συνέχεια, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να σταματήσει η επίθεση ενάντια στο Ιράν, που θα γινόταν ως αντίποινα για την κατάρριψη του drone. «Τη Δευτέρα, [το Ιράν] κατέρριψε ένα μη επανδρωμένο drone σε διεθνή ύδατα. Ήμασταν έτοιμοι να ανταποδώσουμε χτυπώντας 3 στόχους, όταν ρώτησα πόσοι άνθρωποι θα πεθάνουν. 150 κύριε, ήταν η απάντηση ενός Στρατηγού. 10 λεπτά πριν το χτύπημα, το ακύρωσα».

Σε κάθε περίπτωση, ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν βιάζεται, συμπληρώνοντας ότι ο στρατός των ΗΠΑ έχει δημιουργηθεί εκ νέου, είναι ετοιμοπόλεμος και «μακράν ο καλύτερος του κόσμου». Οι ΗΠΑ επέβαλαν πρόσθετες κυρώσεις κατά του Ιράν. «Το Ιράν δεν μπορεί ΠΟΤΕ να έχει πυρηνικά όπλα, ούτε ενάντια στις ΗΠΑ και ούτε ενάντια στον ΚΟΣΜΟ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.