Η συγκινητική αφιέρωση του Τορέιρα σε φίλο του που έχασε τη ζωή του

Ο Ουρουγουανός αστέρας της Άρσεναλ, Λούκας Τορέιρα, διαμόρφωσε με τη… βοήθεια του Κουλιμπαλί (αυτογκόλ) το 2-0 των Κανονιέρηδων κόντρα στη Νάπολι. Το τέρμα δεν του πιστώθηκε, αλλιώς θα ήταν το πρώτο του στη διοργάνωση.

Ωστόσο κατά τον πανηγυρισμό του, ο βραχύσωμος άσος, ύψωσε τα χέρια του στον ουρανό και αφιέρωσε το γκολ σε έναν φίλο του, που έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα λίγα 24ωρα πριν το παιχνίδι των δύο ομάδων στο Έμιρεϊτς.

Ο 23χρονος σήκωσε μπροστά στην κάμερα μια μπλούζα, στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος με τη φανέλα της Σαμπντόρια και ο άτυχος φίλος του Ραφίτα!

«Σε αγαπάμε και μας λύπεις Ραφίτα», έγραφε συγκεκριμένα το τυπωμένο μήνυμα…

Lucas Torreria’s shirt he held up during his celebration of the second Arsenal goal: “We love and miss you, Rafita ❤️» [ @invinciblog ]. pic.twitter.com/9SE9mxPBIq

Lucas Torreira’s shot deflected off Kalidou Koulibaly into the Napoli net and it’s ruled an own goal.

Lucas Torreira dedicated his goal vs. Napoli to a friend who died in a car accident a few days ago.

«We’ll miss you Rafita», the shirt says. pic.twitter.com/Z8hfodOeZi

— Warriors of Uruguay (@UruguayanHeroes) April 11, 2019