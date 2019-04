Αντετοκούνμπο: Παίκτης του μήνα για 4η φορά φέτος

Πλέον τέτοιες διακρίσεις έχουν καταντήσει… ρουτίνα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς αναδείχθηκε και πάλι κορυφαίος παίκτης του μήνα (Μάρτιος/Απρίλιος) στην Ανατολική Περιφέρεια.

Τις τελευταίες πέντε εβδομάδες ο Γιάννης έχει είναι σπουδαίος καθώς αριθμεί 30 πόντους, 12.2 ριμπάουντ, 5.8 ασίστ και 1.8 κοψίματα ανά αγώνα.

Εξάλλου, κορυφαίος στη Δυτική Περιφέρεια ήταν ο Τζέιμς Χάρντεν των Χιούστον Ρόκετς, με 34.8 πόντους, 6.9 ριμπάουντ, 7.1 ασίστ και 4.7 εύστοχα τρίποντα ανά αγώνα.

Ουσιαστικά ο «μούσιας» θεωρείται ο ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής του «Κούνμπο» για το βραβείο του MVP της κανονικής περιόδου. Πάντως ο Γιάννης φαίνεται να έχει το πάνω χέρι στη μάχη αυτή καθώς οι Μιλγουόκι Μπακς πέτυχαν το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ και πήραν το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

